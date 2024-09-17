Jennifer Lopez

Emme y Fin están más unidas que nunca en medio del divorcio de JLo y Ben Affleck: así las captaron

Los hijos de Jennifer López y Ben Affleck continúan manteniendo una relación cercana, así lo demostraron durante el reciente encuentro familiar que tuvieron el fin de semana. Incluso, Emme y Fin fueron captadas juntas en otro lugar.

Por:Ashbya Meré
Por:Ashbya Meré
Video ¿JLo borró el tatuaje en honor a Ben Affleck? El ‘vestido de la venganza’ lo dejó al descubierto

Jennifer López y Ben Affleck están en proceso de divorcio, sin embargo, existen lazos de amor que todavía los unen, no solo a ellos, sino a sus respectivos hijos.

Los actores fueron captados el pasado 14 de septiembre en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills desayunando junto a sus hijos en una sorpresiva salida familiar, en la que dejaron ver que todavía habría atracción entre ellos, pues reportes señalan que estuvieron " tomados de la mano y besándose".

Durante la reunión los mellizos de JLo y los hijos de Ben, Fin y Samuel, se dejaron ver muy amenos y cercanos, lo que demuestra que la amistad y hermandad que crearon durante la relación de sus padres continúa.

Ben Affleck y JLo junto a sus respectivos hijos en una sorpresiva salida familiar en medio del divorcio.
Ben Affleck y JLo junto a sus respectivos hijos en una sorpresiva salida familiar en medio del divorcio.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Emme y Fin están más unidas que nunca

Desde que la relación de los actores se hizo pública, Emme y Seraphine, quien ahora se hace llamar Fin, mostraron tener una conexión especial, pues tienen casi la misda edad y comparten sus mismos gustos y estilos.

En diversas ocasiones fueron vistas juntas al salir de compras, en viajes y cuando asistían a parques de diversiones.

A pesar de la separación de JLo y Ben, el lazo entre ellas parece seguir intacto y recientemente fueron captadas en la calle mientras se divertían bailando.

De acuerdo con reportes de Hello!, las adolescentes y una amiga fueron fotografiadas mientras se divertían en el vecindario de Brentwood, al cual se mudó Ben Affleck tras abandonar la mansión donde vivía con Jennifer López.

En las imágenes las tres adolescentes se ven riendo mientras una de ellas carga un equipo de música.

Emme, Fin y una amiga bailando en el vecindario de Brentwood.
Emme, Fin y una amiga bailando en el vecindario de Brentwood.
Imagen The Grosby Group

Hijos de JLo y Ben Affleck tienen conmovedor deseo

Ante la separación de los actores, una fuente reveló a Entertaiment Tonight que Emme y Max, los mellizos de Jennifer López, así como Violet, Fin y Samuel, los hijos de Ben Affleck, desean seguir en contacto.

" Esperan seguir siendo amigos y estar en la vida del otro", dijo el informante a la fuente.

Según los reportes, los actores estarían de acuerdo en que sus respectivos hijos estuvieran en comunicación y que sepan "cuán amados son y que recibirán apoyo de todos lados mientras transitan su nueva normalidad".

El informante también señaló que durante todo el proceso los hijos de los actores "lo están tomando bien, igual que los de ella. Todo el mundo está listo para seguir adelante".

"Ha sido una montaña rusa para todos, pero cada una de las partes están haciendo lo mejor que pueden", sentenció el informante.

Los hijos de Ben Affleck y JLo al llegar al restaurante en Beverly Hills donde volvieron a aparecer juntos.
Los hijos de Ben Affleck y JLo al llegar al restaurante en Beverly Hills donde volvieron a aparecer juntos.
Imagen The Grosby Group
