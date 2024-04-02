¿Emilio fue infiel a Karol Sevilla? Muestra foto de lo que hizo cuando todavía estaba con ella

Video ¿Emilio Osorio ya olvidó a Karol Sevilla? Se dejó ver muy cariñoso con una modelo de OnlyFans

Emilio Osorio y Leslie Gallardo hablaron por fin sobre cómo inició su historia de amor después de la polémica que surgió con el rompimiento de él con Karol Sevilla.

Emilio revela cómo inició su historia de amor con Leslie

Durante su presencia en el más reciente episodio del podcast 'Karime Kooler', la pareja recordó que Romina Marcos, hermana del cantante, y Alba, exintegrante de 'Acapulco shore', fungieron como cupido en su romance.

"Yo, por Albita, antes de que él entrara a La Casa de los Famosos (México), Albita me dice: 'Tengo un amigo que no sé por qué siento que encajaría contigo'", dijo Leslie Gallardo.

Emilio Osorio compartió que su hermana le contó que le gustaba a la 'influencer', pero él estaba intentando rescatar la relación que aún tenía con 'La Chica Disney'.

"Llegó 'Romi' y me dijo que le gustaba tal. Primeramente, estaba en mi ex relación. Yo no te busqué en mi teléfono, agarré el teléfono de 'Romi' y vi el (perfil de) Instagram de Leslie y cuando lo vi, dije, con todo el respeto: 'Va a querer cul... es cosa de una noche'", confesó.

El llamado 'Halcón' aseguró que tras esa plática con su hermana nada pasó con Leslie Gallardo y se enfocó en su entonces relación para luego ingresar a La Casa de los Famosos México.

"Ya me tocó mi parte de infiel, no con mi exrelación para que aclaren y no se vuelvan locos. Vi lo de Leslie, me enfoqué en mi relación y no pasó nada", aclaró.

Emilio Osorio revela qué hizo con Leslie Gallardo cuando aún estaba con Karol Sevilla

Leslie Gallardo reveló que envió un mensaje a Emilio Osorio para felicitarlo por su papel dentro del reality show en el que terminó como quinto finalista.

"Yo genuinamente le mandé un mensaje. Ya no había una chispa, y cuando vi su proceso dentro de la casa, y ahora que estuve dentro, lo admiro más, no es nada fácil", dijo Gallardo.

Emilio Osorio recordó que en esa etapa su relación con Karol Sevilla ya estaba en crisis por lo que únicamente se limitó a responder el mensaje en agradecimiento.

Emilio revela mensajes con Leslie cuando aún era novio de Karol. Imagen Karime kooler/YouTube



"Genuinamente es puro respeto. Me cayó tan bien su comentario, estaba mal en mi relación que dije: 'Me voy a dar la oportunidad de responder y punto'. Leyó el mensaje y ahí quedó. No pasó nada", destapó revelando una captura de dichos mensajes.