Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Video #ArchivoFamosos: Pepe Aguilar así habló del lío legal de su hijo Emiliano delante de Ángela

Emiliano Aguilar habló como nunca sobre su relación con Ángela Aguilar en medio de las tensiones familiares que existen actualmente entre el joven rapero y su familia paterna.

Lo hizo este viernes 5 de septiembre en una conversación con Javier Ceriani para su canal de YouTube, en donde el primogénito de Pepe Aguilar hizo declaraciones que arrojan luz sobre el vínculo que mantiene con su famosa hermana.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Emiliano sobre Angela Aguilar?

Emiliano Aguilar habló sobre su hermana en un contexto marcado por conflictos públicos con su padre, Pepe Aguilar, y con el cantante Christian Nodal, además de otros integrantes de la familia.

"Les voy a decir la neta, al principio la relación con mi hermana sí estaba chida", confesó el joven, quien es fruto del primer matrimonio de Pepe Aguilar con Carmen Treviño.

" No hablaba con nadie más, ni con mi papá, ni mis hermanos, pero con ella sí", reveló.

" Pasaron unas cosas que no quiero decir y desde ahí…", aseguró, sin querer dar mayores detalles al respecto.

"Pasaron muchas cosas, pero antes sí teníamos una relación chida. Yo era el único que la defendía de todos", alegó.

Emiliano asegura haber “defendido” a Ángela del escándalo

Emiliano Aguilar se refirió al escándalo que su media hermana enfrentó en 2022 cuando en redes sociales se filtró una foto dándose un beso con el compositor Gussy Lau y que evidenciaba un aparente romance entre ellos.

La de la izquierda fue la foto filtrada que generó un escándalo para Ángela Aguilar por su aparente relación con el compositor Gussy Lau en 2022. Imagen Reina Venenosa/Instagram y Getty Images



La foto afectó la privacidad de Ángela, quien nunca confirmó la relación amorosa, y la imagen pública que por aquel entonces ella y su familia trataban de proyectar.

"Cuando pasó todo eso, cuando tenía su ex, hace mucho, un productor que es buena onda, el que le escribe todas las canciones a Christian Nodal; cuando pasó todo ese rollo, yo la defendía de todos", dijo Emiliano Aguilar en la entrevista con Javier Ceriani.

Por aquella época se llegó a decir que supuestamente Pepe Aguilar no aprobaba el presunto noviazgo de Ángela y Gussy Lau debido a que él era 15 años mayor que su hija.

PUBLICIDAD

"Que no se le olvide (a Ángela) que yo fui el único que estaba ahí cuando todos no la trataban bien por todo eso", insistió Emiliano sobre lo que habría ocurrido al interior de la familia en ese entonces.

" Yo la trataba bien porque sabía que este vato no es mala persona, lo conozco; se puede decir la diferencia de edades, pero no es mala persona", declaró.

Sin mencionar cuál fue el punto de quiebre entre él y su hermana, ahora dice que prefiere estar apartado de ella: " Es mejor estar alejados de ese tipo de cosas porque te dañan mentalmente. Ahorita estoy tranquilo".

Sin embargo, las fricciones entre él y la familia de su padre han trascendido el ámbito privado dejando en evidencia una dinámica familiar compleja.