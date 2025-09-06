"La quiero mucho, es lo máximo": Emiliano no está alejado de toda la dinastía Aguilar

Video Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”

Emiliano Aguilar confesó que, en medio de la polémica con su padre, hay una persona de la familia con la que sigue en contacto y a la que le tiene mucho cariño.

El rapero, de 32 años, confesó que recientemente habló con su prima Majo Aguilar, a quien admira y quiere.

"Acabo de hablar con ella y todo bien, o sea, me quiere mucho, yo la quiero mucho, siempre nos apoyamos desde el principio. Mi prima es lo máximo", dijo en exclusiva a Televisa Espectáculos.

Incluso, Emiliano no descarta hacer un dueto con ella en un futuro, algo que ella estaría dispuesta a hacer, así lo declaró Majo en abril al programa 'Ventaneando': "Está muy padre que se enfocó y que la gente lo está queriendo mucho, y eso está muy bello. Sí, haría algo con él. ¡Claro!, pero no sé si rapeando. Igual que él se pase al ranchero".

La ruptura de Emiliano con Pepe Aguilar

Ninguno de los dos ha querido revelar qué causó la ruptura, pero recientemente Emiliano dijo que tiene tres años y medio sin hablar con su padre.

Aunque por el momento el rapero está dolido por la polémica que se ha suscitado, no descarta que en el futuro pueda haber un acercamiento entre ellos.

" Un día tiene que suceder, un día. Ahorita no, pero un día", y añadió en la entrevista que por el momento tampoco haría una colaboración musical con él: "Ahorita no. Lo he dicho también, lo he hecho en entrevistas porque me lo han preguntado y la verdad no. No, gracias".

Emiliano se siente muy agradecido por el apoyo que la gente le ha brindado a él y a su madre, Carmen Treviño, quien también se ha visto involucrada por las declaraciones de Pepe Aguilar.

"Quiero dar gracias a todas las personas que me están ayudando en todos estos momentos. La neta, todos esos mensajes, todo eso, se siente bien chido que me estén apoyando. Yo estoy con ustedes hasta la muerte".