Ella es la mujer que defiende a ‘Diddy’ Combs a toda costa: sus polémicas declaraciones

Video La madre de Diddy lo defendió y causó indignación: ¿ella no crió a un 'monstruo'?

Varias celebridades han reaccionado al caso de ‘Diddy’ Combs. Incluso ha salido a la luz que Justin Bieber estaría “completamente disgustado” por las acusaciones de abuso al rapero.

La familia de ‘Diddy’ Combs también ha dado de qué hablar, sus hijas lo visitaron en la cárcel y su madre dio controversiales opiniones.

¿Qué pasó con ‘Diddy’ Combs? Los delitos que se le imputan



El pasado 16 de septiembre de 2024 Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado por una serie de cargos que se le atribuyen.

Los fiscales aseguraron que el rapero ha sido el cerebro de una empresa criminal desde 2008, la cual realizaba actividades ilícitas como secuestros, trabajos forzados, tráfico sexual, incendios provocados, sobornos, entre otros.

Se ha reportado que ‘Diddy’ Combs amenazaba y utilizaba herramientas como la fuerza y la coacción para hacer que mujeres tuvieran relaciones sexuales con sexoservidores.

Esto sucedía en las famosas ‘freak off parties’ que organizaba ‘Diddy’ Combs , las cuales se realizaban en hoteles, donde se drogaba a tales mujeres para llevar a cabo “espectáculos de actividad sexual altamente orquestados”.

Sean 'Diddy' Combs Imagen Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

¿Quién es la mamá de ‘Diddy’ Combs?



En medio de la polémica de ‘Diddy’ Combs, su madre, Janice Small Combs rompió el silencio y dio su opinión sobre lo que le está pasando a su hijo.

Janice Combs trabajó como modelo y asistente de maestra, en Harlem y Mount Vernon. Ella fue prácticamente madre soltera, pues el padre de ‘Diddy’ Combs, Merlin Earl Combs, murió en 1972 cuando ‘Diddy’ tenía 3 años.

Inicialmente Janice le dijo a su hijo que Melvin había muerto de un accidente automovilístico, pero de mayor ‘Diddy’ Combs descubrió que su padre en realidad era un traficante de drogas que murió a causa de un disparo.

Desde entonces Janice crió sola a su hijo, e hizo todo lo necesario para que él pudiera estudiar y salir adelante. En agradecimiento, el rapero le ha dado lujosos regalos a su madre, como un Bentley y un cheque de un millón de dólares por su cumpleaños 80.

Diddy Combs y Janice Combs Imagen Getty Images

¿Qué dijo la mamá de ‘Diddy’ Combs?



Luego del arresto de Sean ‘Diddy’ Combs, Janice Combs publicó una declaración a través de su abogado en la que salió en defensa de su hijo.

Dijo que estaba “profundamente entristecida” por las acusaciones a las que ‘Diddy’ se enfrenta y expresó que su retoño merece una oportunidad para “probar su inocencia” frente a la corte:

Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras.



Janice Combs defendió a su hijo a través de contundentes declaraciones como las siguientes:

No estoy aquí para presentar a mi hijo como perfecto porque no lo es. Ha cometido errores en el pasado, como todos nosotros. Mi hijo puede no haber sido del todo sincero en ciertas cosas, como negar que alguna vez se puso violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario.



La mama de ‘Diddy’ Combs finalizó su comunicado diciendo que las acusaciones en contra de su hijo están llenas de mentiras, y que espera que el rapero tenga la oportunidad de dar su versión de los hechos:

El gobierno federal ahora está usando estas mentiras para procesar a mi hijo. Esta injusticia ha sido insoportable para nuestra familia. La peor parte de esta experiencia es ver cómo mi amado hijo es despojado de su dignidad, no por lo que hizo, sino por lo que la gente decide creer sobre él. Mi hijo no es el monstruo que han pintado y se merece la oportunidad de contar su versión de los hechos. Solo puedo rezar para estar viva y verlo decir su verdad y ser reivindicado.

Janice Combs and Sean "Diddy" Comb Imagen Andrew H. Walker Getty Images

¿Cuántas denuncias tiene ‘Diddy’ Combs en su contra y cuánto tiempo podría pasar en la cárcel?



Según informes, más de 120 personas han presentado nuevas demandas en contra de ‘Diddy’ Combs, incluyendo acusaciones por crímenes sexuales, explotación y extorsiones.

En la actualidad ‘Diddy’ Combs se encuentra encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de ser juzgado.