La supuesta razón por la que Elizabeth Gutiérrez estaría "preocupada" por su hijo al lado de William Levy

Video Elizabeth Gutiérrez y su hija ya no vivirían con William Levy: reportan separación “definitiva”

Supuestos nuevos detalles salen a la luz referentes a la vida en pareja que habrían llevado Elizabeth Gutiérrez y William Levy en medio de su complicada situación.

La noche del pasado 9 de abril, la actriz de origen mexicano confirmó a Hola! USA que está separada del actor luego de 20 años de relación en la que se sabe han vivido varias altas y bajas.

A raíz de este anuncio, ahora se da a conocer el supuesto temor que la artista tenía referente a que su hijo mayor Cristopher, de 18 años, se quedara a vivir con su famoso padre.

El supuesto temor de ‘Ely’ respecto a su hijo y William Levy

Martha Figueroa, presentadora del show 'Con permiso' de la cadena Unicable, reveló este viernes 12 de abril una supuesta situación que habría puesto en jaque a Elizabeth Gutiérrez en una presunta ruptura anterior a la que confirmó la artista a Hola! USA.

"Resulta que en una de estas separaciones, de las últimas separaciones, él se fue a vivir a otro lado", dijo la comunicadora.

" William se fue a vivir a otro lado con el niño, se llevó al chamaquito, al varón, y ella se quedó con la niña (Kailey)", continuó.

"Entonces que ella (Elizabeth Gutiérrez) no estaba muy tranquila porque parece ser que William Levy pues estaba tratando de convertir en hombrecito al chamaco así con: 'Ven, vamos con unas viejas (mujeres), vamos a echarnos unas 'chelas' (cervezas)', pero el niño es chico", aseguró Figueroa "según lo que se cuenta por ahí por Miami".

"Ella estaba preocupada por el niño", insistió la periodista, quien no dio mayores detalles sobre esta situación.

Ni Elizabeth Gutiérrez ni William Levy salieron de manera inmediata a confirmar o desmentir lo dicho en 'Con permiso'.

De acuerdo con un reporte de People en Español del pasado 9 de abril, actualmente Elizabeth Gutiérrez estaría viviendo en un apartamento de Miami junto a su hija de 14 años mientras que William Levy se habría quedado con su hijo Cristopher, ahora de 18 años, en la casa que compartía con la actriz de origen mexicano hast antes de la separación.

Durante años, el cubano ha arrastrado un historial de supuestas infidelidades con algunas de las actrices con las que ha trabajado.

Desde mayo de 2023 se le ha vinculado sentimentalmente con la actriz mexicana Samadhi Zendejas, de 29 años.