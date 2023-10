Hijo de William Levy pide que "no juzguen su historia": el actor reacciona

Christopher publicó un par de fotografías en la mencionada red social y agregó un versículo de la Biblia: "No se dan cuenta ahora de lo que estoy haciendo, pero luego entenderán Juan 13:7". La publicación se llenó de mensajes, entre ellos uno que acusaba a William de no estar a favor de la comunidad LGBT, por lo cual, supuestamente, Christopher no haría pública su presunta orientación sexual.