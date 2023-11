Las veces que David Beckham ha avergonzado a su hijo Brooklyn: "Es un papá cool"

David Beckham se viralizó en TikTok gracias a un recuerdo que trajo a colación la cuenta @upso.iconos, la cual trajo a colación dos ocasiones en las que éste avergonzó a su hijo Brooklyn de entonces 16 años.

El video es originalmente del 2015, hace 8 años, cuando el exfutbolista acudió al programa de televisión 'The Graham Norton Show'.

¿Cuáles fueron las dos ocasiones en las que David Beckham avergonzó a su hijo Brooklyn?

En el video se pueden recordar dos instantes a los que el también modelo reaccionó de cuando ha avergonzado a su hijo Brooklyn Beckham, de entonces 16 años.

Graham Norton muestra una imagen que subió Brooklyn a Instagram en blanco y negro en la que se le ve con los ojos entrecerrados, usando una sudadera, poniendo en la descripción: "Luciendo el Ralph Lauren de la vieja escuela". Acto seguido, Graham expone que en los comentarios estaba uno de David Beckham escribiéndole: "Ese es mi suéter", a lo que el exfutbolista rió y asintió.

"Eso es muy malvado", señaló el conductor del programa. "De hecho es mi suéter. Estaba sentado almorzando, cuando en mi pantalla apareció que había subido una foto suya, y era mi suéter, así que se lo debía decir. Aún lo encuentro husmeando en mi armario, aunque piense que no soy un papá genial, lo sigo viendo usar mi ropa todos los días", agregó Beckham.



La segunda ocasión, también sacada de Instagram, fue cuando Brooklyn subió un video en pleno cumpleaños de su madre, en el que decía que había llegado al millón de seguidores. Su padre, quien ya lo había llamado, se asomó a la cámara y dijo: "Yo tengo 52", lo cual hizo que el rostro del chico cambiara radicalmente, reflejando cierta decepción.

"Su cara. Está avergonzado", declaró Norton. "Estaba literalmente afuera de la puerta, caminando, y pude escucharlo hablando en su cuarto", contó David. "Destruíste a ese chico", le hizo ver Graham. "Para ser honesto, ahora sale y es muy reconocido en la calle y ahora yo soy, tú sabes, 'El papá de Brooklyn', ahora yo soy el que toma fotos", intentó explicar Beckham. "Sí... Nadie se comprará eso", expresó el presentador.

¿Cómo reaccionaron los Internautas al ver el clip de las veces que David Beckham avergonzó a su hijo Brooklyn?

Tal como hace 8 años en el que el clip reunió más de 700 mil vistas en YouTube, en noviembre de este año consiguió casi un millón de reproducciones en TikTok.

Los internautas tomaron con humor estas escenas, aplaudieron el ingenio de Beckham y volvieron a reír con ellas, además recordando el documental sobre su vida en Netflix.

"Si David Beckham no es un papá cool, entonces ¿quién lo sería?", "Eso no me lo esperaba", "Si uno como padre no bulea a su hijo, ¿cómo soportará al mundo?", "David Beckham definitivamente ejemplifica lo que es ser un hombre Alfa en todo, jajaja", "¿Papá o hater?", "Mi chico bello de Manchester siempre aterriza a su familia, incluso a su esposa", "Me encanta David Beckham como padre", "Competitivo hasta la sepultura", opinaron algunos.