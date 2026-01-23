Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: ¿quién tiene más dinero? Brooklyn Beckham y Nicola Peltz forman parte de dos reconocidas familias en el mundo empresarial. Mientras los Beckham son sinónimo de deporte y moda, los Peltz son multimillonarios.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Victoria Beckham no quiere a su nuera Nicola Peltz? Imágenes que levantan sospechas

En medio de una disputa familiar entre Victoria y David Beckham con su hijo Brooklyn, quien hace días lanzó un duro mensaje en contra de sus padres, acusándolos de manipulación y humillación, han salido a la luz detalles sobre su vida con su esposa y el patrimonio de cada uno de manera individual.

¿A cuánto asciende la fortuna de Brooklyn Beckham?

PUBLICIDAD

Según ‘The Sunday Times 2025’, el patrimonio de los Beckham está valuado en más de 600 millones de dólares. Su fortuna es el resultado de los negocios combinados de la familia, como el equipo de fútbol de David y la marca de ropa de Victoria.

Sin embargo, la fortuna de Brooklyn rondaría en los 10 millones de dólares, según reportes de ‘Celebrity Net Worth’, sitio especializado en estimar la fortuna de las celebridaes.

¿A cuánto asciende la fortuna de Nicola Peltz?

En cuanto al patrimonio de Nicola Peltz, según Forbes, se estima en unos 50 millones de dólares, sin contar la impresionante fortuna de su familia.

Su padre, el magnate Nelson Peltz cuenta con una fortuna de 1.600 millones de dólares, la cual logró expandir gracias al negocio familiar de su padre. Además, controla 8.500 millones de dólares en activos bajo gestión.

Según estimaciones del mismo medio, la esposa de Brooklyn Beckham heredaría, en un futuro, una fortuna familiar de 63 millones de dólares.