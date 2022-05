El enorme tatuaje de Brooklyn Beckham en honor a Nicola Peltz: le cubre medio brazo

Varios famosos han apostado por llevar en la piel tatuajes con los demuestran su amor a sus parejas y a ellos se les suma Brooklyn Beckham. El hijo de David y Victoria Beckham recién estrenó un enorme tatuaje con el que llevará a todos lados los votos de amor que le juró a Nicola Peltz el día de su boda.

Brooklyn Beckham se tatuó los votos matrimoniales de su boda con Nicola Peltz

El romántico texto en cursivas abarca la mitad de su brazo derecho e inicia con el nombre de su esposa y el recuerdo del momento en el que la vio caminar hacia el altar.

“Nicola, cuando caminaste por el pasillo, me dejaste sin aliento, te ves tan hermosa esta noche y siempre.

Déjame comenzar diciendo que las palabras ni siquiera pueden describir mi amor por ti. Con solo mirarte veo mi futuro y se siente como un sueño. Eres mi mundo y continúo enamorándome más de ti cada día”.

En sus votos, el primogénito del futbolista destacó el impacto que tiene Nicola en su vida.

“Tenerte en mi vida es lo mejor que me ha pasado, ya que me has convertido en el hombre que soy hoy.

He estado esperando este día durante tanto tiempo, porque hoy es el día en que me casaré contigo, mi bebé para siempre, mi amor y mi mejor amiga, Nicola.

Hoy te conviertes en mi pareja, mi otra mitad -y mi familia y por eso- soy el hombre más afortunado del mundo por poder pasar el resto de mi vida contigo".



Además, mostró su emoción por compartir su vida en matrimonio y expresó varias promesas de amor que planea cumplir junto a Peltz.

"Prometo ser el mejor compañero, el mejor esposo y hombre y siempre cuidarte, hacerte reír, sentirte segura y, lo que es más importante, amada.

No puedo esperar para vivir nuestros sueños juntos y tener muchos bebés y ser tuyo para siempre porque tú eres mía para siempre".

Los tatuajes de Brooklyn Beckham en honor a Nicola Peltz



El tatuaje de los votos de amor de Brooklyn Beckham hacia Peltz no es el primer diseño que el joven se hace en honor a su esposa. En la espalda y parte de la nuca también cuenta con una carta de amor que Nicola le escribió antes de convertirse en su esposa, así como el dibujo de sus ojos.

“Mi niño por siempre. Lee esto cada vez que te sientas ansioso. Quiero que sepas lo profundamente amado que eres. Tienes el corazón más amable que he conocido y espero nunca pasar un día sin tu amor. Creo que eres tan increíble. Ten por seguro que podemos superarlo todo juntos si respiras lento y confías. Te amo más allá de todo. Te amo por siempre. Tu futura esposa”

Brooklyn también tiene el nombre Peltz en diferentes partes de su cuerpo. Por ejemplo, en el cuello se lee “Nicola”, mientras que en la muñeca derecha luce “Nicola Anne Peltz”.