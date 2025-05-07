Victoria y David Beckham estarían viviendo “pesadilla” tras ruptura con su hijo: esta sería la razón

Video Victoria y David Beckham encendieron las redes bailando salsa: fans dicen son latinos de corazón

Victoria y David Beckham estarían viviendo una “pesadilla” por el distanciamiento que mantienen con su hijo Brooklyn.

De acuerdo con Page Six, la ruptura familiar habría ocurrido desde la boda de Brooklyn con la actriz Nicola Peltz, con quien Victoria y David Beckham no tendrían buena relación.

Los rumores de un distanciamiento familiar se habrían hecho más fuertes luego de que el modelo y su esposa se ausentaran de las celebraciones familiares, sobre todo, del cumpleaños número 50 del exfutbolista.

Como resultado, la diseñadora de modas estaría enfrentando “noches de insomnio”, ya que a pesar de sus intentos por acercarse a su hijo mayor y a su esposa, la distancia sería cada vez mayor.

Lo que se sabe de la supuesta ruptura familiar

Contrario a esta información, The Sun reporta que el distanciamiento familiar se debería a la relación que Romeo Beckham sostiene con Kim Turnbull, quien habría tenido una relación con Brooklyn en su juventud.

“Esta es la peor pesadilla de Victoria. La idea de que alguno de sus hijos se pelee le quita el sueño”, aseguró una fuente al diario británico.

Esta misma fuente señala que el primogénito de los Beckham “se niega a asistir a cualquier evento donde Kim esté presente”, situación que lo habría llevado a ausentarse de la fiesta de cumpleaños de David Beckham.

Hasta el momento, ni Victoria ni David Beckham han confirmado o desmentido los rumores de un distanciamiento familiar. Sin embargo, una fuente cercana a la familia habría revelado a TMZ que Brooklyn y su esposa “están hartos de la forma en que los Beckham los tratan”.

Incluso, aseguran que Nicola Peltz se referiría a sus suegros como “narcisistas”, luego de que hayan intentado intervenir en su matrimonio con Brooklyn en varias ocasiones.

“Nuestra fuente dice que la joven pareja ‘se ha mostrado disponible durante meses y meses para hablar de todo el drama actual', pero que David y Victoria se niegan a hablar con ella "porque ella siempre les responde y defiende a Brooklyn’”, refiere el sitio.