JLo revela al borde del llanto "lo mejor que pudo hacer" mientras vive divorcio de Ben Affleck

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

JLo vivió un momento que casi la quiebra hasta las lágrimas al recordar uno de los momentos más complejos por los que atravesó el pasado verano a la par de la crisis que habría vivido con Ben Affleck y que la llevó a solicitarle el divorcio en agosto.

JLo recuerda difícil momento en medio de su divorcio

En pleno verano y en medio de los reportes de la tempestad que habría vivido con Ben Affleck, la cantante se vio forzada a cancelar a finales de mayo pasado la gira mundial que tenía programada a menos de un mes de arrancar.

Argumentó que necesitaba "estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos" mientras en muchos medios se reportaba que se estaba separando de Affleck, al punto en que presentó la demanda de divorcio el 20 de agosto, según reportó TMZ en su momento.

'La Diva del Bronx' recientemente compartió detalles sobre su actual estado en una entrevista en el programa de televisión británico 'The Graham Norton show' en donde abordó lo difícil que fue para ella cancelar la gira, algo inédito.

Durante la entrevista, JLo vivió y narró un momento muy emotivo que la puso a punto de romper en llanto.

"Decidí tomarme el verano libre y estar en casa con los chicos, creo que es lo mejor que puede hacer, esa no soy yo, hacer algo así, por eso, siempre que se da la oportunidad aprovecho para pedir disculpas a mis fans (por cancelar su gira)", dijo durante la charla

"De hecho, y esto es muy emotivo para mí, saliendo del hotel un fan me dijo: 'Oh, tenía tickets para ir a verte'. Y le dije que lo sentía. A lo que él me contestó: 'No digas lo siento, te amamos'", expresó ya con las lágrimas a punto de salir.

La emoción aumentó aún más cuando vio que la persona que le dijo eso estaba entre la audiencia que presenciaba la grabación del show. JLo, llena de emoción, se levantó y le dio un fuerte abrazo, pidiéndole disculpas una vez más.

"Estoy tratando de contenerme", confesó al mismo tiempo en que Kate Winslet, quien también estaba en el set como parte de las invitadas, le dio un pañuelo.

JLo y su divorcio

La también actriz no ha dado públicamente una declaración explícita sobre su separación de Ben Affleck, con quien se casó al civil en julio de 2022 y luego en agosto en una ceremonia religiosa.

A principios de octubre pasado dio una entrevista a la revista Interview en donde dejó ver lo complejo que han sido para ella los últimos meses.

" No puedo buscar la felicidad en otras personas, tengo que hallarla en mí misma", reveló, "estar en una relación no me define".