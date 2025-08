¿Ben Affleck tuvo la culpa de su divorcio con JLo? Lo que escondía su matrimonio

Pensaba: "Estoy cómoda con que esta persona me ignore. Estoy cómoda con que esta persona me trate de cierta manera". Eso para mí ha pasado toda mi vida, siempre he intentado ser lo suficientemente buena. Pero las cosas cambian tu vida en formas en las que te quieres dar por vencida y decir: "Al carajo, esto es demasiado y no quiero hacerlo más".