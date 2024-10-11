Ben Affleck sentiría que “nunca se va a librar” de JLo luego de que ella hablara tras su separación

Video ¿JLo admite que “no sabe escoger” hombres en pleno divorcio de Ben Affleck? Esto dijo

Ben Affleck habría llegado a una conclusión luego de que Jennifer López revelara por primera vez cómo se siente tras la informada separación.

La cantante compartió en una íntima conversación con la comediante Nikki Glaser, para la revista Interview, que “estar en una relación no me define”.

Ella aceptó que recién atravesó “una época muy complicada”, “probablemente la más dura de mi vida”, aparentemente refiriéndose a su ruptura con el actor, al que jamás nombró.

Reconoció ante su colega, quien la llamó “mujer soltera”, que aunque no tiene “todo resuelto”, está “emocionada” por “estar sola”.

Ben Affleck sentiría que no podrá “librarse” de JLo

A días de que salieran a la luz las declaraciones de Jennifer López, trasciende que Ben Affleck aparentemente esperaba que esto pasara.

“Él sabe que ella hablará siempre del rompimiento, porque ha hecho un álbum y películas acerca de sus dos romances”, dijo una fuente a Daily Mail.

“A él le encantaría que ella no platicara de ello, pero cree que siempre lo hará”, añadió al respecto del presunto pensar del histrión.

Según el informante, al protagonista de ‘Armageddon’ “no le avisaron” que la actriz rompería el silencio en esa entrevista.

“Sin embargo, supo que acabaría ocurriendo. Forma parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca se va a librar de eso”, sentenció.

Esta persona, que no fue identificada, aseguró que el cineasta “está de acuerdo con la forma” en la que la intérprete de ‘On the floor’ “lidia con esto”.

El ‘insider’ finalmente indicó que presuntamente a Ben “le gustaría guardarse” especialmente “los detalles importantes” de su idilio con Jennifer.

TMZ reportó que ‘La Diva del Bronx’ solicitó el divorcio el pasado 20 de agosto, citando en los documentos que no está con su aún marido desde el 26 de abril.

Ben Affleck aparece tras declaraciones de JLo

Horas después de que se publicara lo dicho por Jennifer López, Ben Affleck apareció en las calles de Los Ángeles, California.

El mencionado diario británico destacó que el padre de tres “lucía impasible” y que “no logró sonreír” mientras buscaba, con miembros de su equipo, una locación para su nuevo proyecto.

Ben Affleck apareció después de que JLo hablara de su situación sentimental. Imagen The Grosby Group