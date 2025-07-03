Muertes de famosos

"Mi sueño hecho realidad": así fue la boda de Diogo Jota, futbolista que se casó 11 días antes de morir

El futbolista se casó con Rute Cardoso el pasado 22 de junio en una lujosa iglesia de Portugal. Diogo dejó tres hijos pequeños.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

El futbolista Diogo Jota murió la madrugada de este 3 de julio en un accidente automovilístico en Zamora, España, solo 11 días después de haberse casado con Rute Cardoso. El portugués tenía 28 años y deja tres hijos pequeños.

El deportista viajaba con su hermano, André Felipe de 26 años, quien también falleció en el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil era conducido a exceso de velocidad y una de las llantas reventó, lo que provocó que perdieran el control y volcaran. El coche inmediatamente se incendió.

Diogo Jota y Rute Cardoso se casaron el 22 de junio de 2022.
Imagen Diogo Jota/Instagram

La boda de ensueño de Diogo Jota y Rute Cardoso

El 22 de junio el futbolista del Liverpool F.C. llegó al altar con Rute Cardoso, tras más de 10 años de relación y tres hijos en común: Denis, quien nació en 2021, Duarte, que llegó en 2023, y su hija de 7 meses.

El evento se celebró en la lujosa iglesia de Lapa en Oporto, Portugal, ciudad natal de ambos.

El deportista compartió en redes imágenes del momento y agregó a la publicación: "Sí, para siempre. Infinito". Por su parte, Rute publicó una fotografía con su vestido a la que agregó: "Mi sueño hecho realidad", mensaje que él respondió: "Pero yo soy el que tiene suerte".

Diogo y Rute se conocieron en su adolescencia en 2013 cuando iban a la misma escuela. Más tarde se mudaron a Inglaterra en 2017, cuando Diogo fue firmado por el Wolverhampton Wanderers.

Tras 9 años de relación, el 8 de julio de 2022 anunciaron que se habían comprometido en matrimonio.

Diogo recientemente fue campeón de la Premier League con el Liverpool F.C. y también levantó la copa de la Nations League con Portugal.

La boda se llevó a cabo en Oporto.
Imagen Rute Cardoso/Instagram
