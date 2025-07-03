La recomendación a Diogo Jota que ¿lo llevó a su trágica muerte a días de su boda?

Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

El futbolista portugués Diogo Jota murió la madrugada de este 3 de julio en un accidente automovilístico. Tenía 28 años.

El percance sucedió alrededor de las 03:00 a.m. en la provincia de Zamora, en España, en el kilómetro 65 de la autovía A-52, reporta BBC.

Presumiblemente, se reventó uno de los neumáticos del Lamborghini en el que viajaba junto con su hermano, André Silva, quien también falleció. Tras supuestamente chocar, el vehículo se incendió.

La recomendación que ¿cobró la vida de Diogo Jota?

De acuerdo con la mencionada cadena británica, Diogo Jota se dirigía a la ciudad de Santander para tomar un ferry que lo llevaría de regreso a Liverpool, en Inglaterra.

El deportista se incorporaría a su equipo, el Liverpool, para la pretemporada. Previamente, él había pasado por el quirófano para una pequeña cirugía pulmonar, expone el medio.

Debido a dicho procedimiento, aunque menor, los médicos presuntamente el recomendaron que no viajara en avión.

Por esa sugerencia, él se trasladó de Inglaterra a Oporto en automóvil, para casarse con Rute Cardoso el pasado 22 de junio, apenas 11 días antes de perder la vida.

CNN Portugal puntualiza que no era la primera vez que el delantero optaba por moverse de esa manera; muchas veces había elegido realizar esa ruta a raíz de sus molestias pulmonares.

El funeral de Diogo Jota

Daily Mail da a conocer que el funeral de Diogo Jota comenzará este viernes 4 de julio, a las 15:00 horas (tiempo local).

El velatorio, puntualizan, tendrá lugar en la parroquia de São Cosme, en la localidad de Gandomar, Portugal. La misa previa al sepelio se realizará a las 10 de la mañana del sábado.