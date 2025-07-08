Muertes de famosos

¿Diogo Jota dejó herencia?: esta es la millonaria fortuna que habría dejado a su esposa e hijos

El futbolista Diogo Jota falleció a consecuencia de un accidente automovilístico en el que también perdió la vida su hermano. A su muerte, el delantero de Liverpool habría dejado una jugosa fortuna a su familia.

¿No fue una llanta?: aparecen nuevas hipótesis sobre muerte de Diogo Jota

La trágica muerte del futbolista Diogo Jota sigue dando de qué hablar. A punto de que se cumpla una semana de su repentino fallecimiento salió a la luz la millonaria fortuna que habría dejado a su esposa e hijos.

La fortuna de Diogo Jota

De acuerdo con Daily Mail, la fortuna del delantero de Liverpool ascendería a más de 42 millones de euros (49 millones de dólares), cantidad que su familia podría recibir tras su deceso.

Esta exorbitante cifra correspondería a su carrera como futbolista, especialmente a sus últimos años como jugador del Liverpool FC, con quienes firmó un contrato en 2022 y le restaban dos años más.

Sobre este tema, el periodista británico, Tom Harrington, reportó que Liverpool habría accedido a abonar los dos años de contrato restante a la familia de Jota y a financiar la educación de sus tres hijos. Aunque esto no ha sido confirmado por el club, de ser así, a la fortuna del futbolista se le sumarían 15 millones de euros (17 millones de dólares) más.

El patrimonio de Diogo Jota también incluiría inversiones y propiedades. De acuerdo con registros públicos, según reporta Daily Mail, habría una casa en Lisboa y otra mansión de cinco habitaciones y cuatro baños en la exclusiva zona de Blundellsands en Inglaterra.

A esto se le sumaría su colección de autos de lujo, valorados en más de un millón de libras (más de un millón de dólares) y su empresa de derechos de imagen, Minute J Ltd, así como sus acuerdos comerciales con Nike y EA Sports, quienes le reportaban más de 3 millones de euros (3 millones y medio de dólares) anuales.

La muerte de Diogo Jota

El futbolista Diogo Jota murió el 3 de julio en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. El delantero del Liverpool viajaba acompañado de su hermano, el también jugador, André Silva.

Según los primeros reportes de la Guardia Civil, el Lamborghini Huracan Evo Spyder en el que viajaban se estrelló en Cernadilla, en las cercanías de Zamora, luego de que uno de los neumáticos del vehículo aparentemente se reventara.

Tras este incidente, los hermanos habrían perdido el control del vehículo y, al estamparse, se habría detonado un incendio que terminó calcinando sus cuerpos.

