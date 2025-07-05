Le dan el último adiós al futbolista Diogo Jota y a su hermano: así fue el emotivo funeral

Video En llanto y devastada: esposa de Diogo Jota carga ataúd del fallecido futbolista durante funeral

Diogo Jota, y su hermano menor, André Silva, fueron despedidos este 5 de julio en un emotivo funeral en la localidad portuguesa Gondomar, lugar del que eran originarios. Los hermanos futbolistas perdieron la vida la madrugada del 3 de julio en un accidente automovilístico en Zamora, España.

Familiares, amigos, compañeros y conocidos de los deportistas se reunieron en la Iglesia Matriz de la ciudad para conmemorar una misa en su memoria que fue oficiada por el obispo de Oporto, Manuel Linda.

Entre los asistentes destacaron importantes ejecutivos del futbol de Portugal como Roberto Martínez, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y compañeros de selección como Bernardo Silva, João Félix, João Moutinho, Rúben Dias y Rui Patrício.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo en la Iglesia Matriz de Gondomar. Imagen Manu Fernandez/AP

Desde Inglaterra, el Liverpool envió una delegación encabezada por su capitán Virgil van Dijk, quien portó una corona floral con la camiseta número 20 de Jota. Jordan Henderson llevó la del número 30, en honor a André.

La esposa de Diogo, Rute Cardoso, con quien se había casado apenas 11 días antes del accidente, llegó vestida de blanco y colocó una rosa sobre el ataúd de su esposo, acompañada por su hermana.

Rute Cardoso se mostró devastada al camina detrás del ataúd de su esposo Diogo Jota. Imagen Octavio Passos/Getty Images

Ambos féretros fueron escoltados por familiares y jugadores hasta el interior del templo, donde se celebró la misa. Al finalizar, fueron sepultados en el cementerio anexo a la iglesia.

Diogo Jota era delantero del Liverpool F.C., por lo cual la directiva del club decidió retirar la camiseta número 20 en su honor. Además, seguirán pagando los dos años que le quedaban de contrato como gesto noble para su viuda y sus tres hijos.

André Silva jugaba para el club portugués del Penafiel.