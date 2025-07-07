Muertes de famosos

Muerte de Diogo Jota podría dar giro inesperado: surgen nuevas hipótesis sobre su accidente

El futbolista Diogo Jota falleció la madrugada del 3 de julio en un trágico accidente junto a su hermano André Silva en España.

Por:Elizabeth González
Video ¿No fue una llanta?: aparecen nuevas hipótesis sobre muerte de Diogo Jota

La inesperada muerte de Diogo Jota podría dar un giro inesperado. El futbolista y su hermano, André Silva, fallecieron el 3 de julio tras sufrir un trágico accidente automovilístico.

Según reportes del diario español La Opinión de Zamora, Javier López Delgado, presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi), habría entregado a las autoridades correspondientes un análisis en el que se detalla que la velocidad, el asfalto de la carretera y hasta la valla de protección del tramo tuvieron que ver en el fallecimiento del delantero de Liverpool y su hermano.

De acuerdo con el documento Diogo Jota no habría respetado el límite de velocidad, lo que daría lugar al fallecimiento de los deportistas.

“Si hubieran ido a 90 kilómetros por hora probablemente no se hubieran matado”, habría señalado en su informe el experto.

“Parece muy claro que la velocidad era muy alta, por las huellas de frenada que hay", insistió.

Además de la velocidad en que los hermanos irían, en el accidente también habría jugado un factor importante la carretera, ya que según el experto, existe “una mala condición del asfalto”. Según su hipótesis, esto habría incrementado el riesgo de la pérdida de control del auto.

Por último, el presidente de Asevi relataría que las barreras de protección de ese tramo de la carretera no cumplieron con su objetivo, el cuál es “proteger a los conductores” que transitan por esa área.

La muerte de Diogo Jota

El futbolista Diogo Jota murió el 3 de julio en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. El delantero del Liverpool viajaba acompañado de su hermano, el también jugador, André Silva.

Según los primeros reportes de la Guardia Civil, el Lamborghini Huracan Evo Spyder en el que viajaban se estrelló en Cernadilla, en las cercanías de Zamora, luego de que uno de los neumáticos del vehículo aparentemente se reventara.

Tras este incidente, los hermanos habrían perdido el control del vehículo y, al estamparse, se habría detonado un incendio que terminó calcinando sus cuerpos.

