Mamá de Diogo Jota en llanto y devastada: perdió a sus dos hijos en minutos
El futbolista murió la madrugada del 3 de julio en un trágico accidente junto a su hermano André Silva en España. Horas después, su madre, Isabel Silva, fue vista por primera vez, llorando y desconsolada.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Isabel Silva, madre de Diogo Jota y André Silva, reapareció devastada a horas de que sus dos únicos hijos perdieran la vida en un accidente automovilístico.
La madrugada de este 3 de julio, el Lamborghini en el que viajaban los deportistas se salió de la carretera A-52, en Zamora, al noreste de España, y luego se incendió, alrededor de las 12:30 a.m.
La Guardia Civil del país comunicó que el percance fue causado por el “reventón de un neumático durante un adelantamiento”, según CNN.
Las autoridades identificaron los restos de los hermanos basándose en los documentos recuperados en el lugar del siniestro, así como en la matrícula del lujoso coche.
Tras lo sucedido, sus familiares se trasladaron a la morgue en Puebla de Sanabria, donde se encontraban los cadáveres. Ahí, la madre de Diogo y André fue captada por primera vez.
En los clips difundidos por Reuters, Isabel aparecía a bordo de un vehículo, cubriendo su rostro con un pañuelo blanco y, presumiblemente, llorando.
También la grabaron mientras el agente de la estrella del Liverpool, Jorge Mendes, la tomaba con el brazo en medio de su desconsuelo, pues han fallecido sus dos retoños.
Mamá de Diogo Jota rompe en llanto en velorio
La mañana de este viernes 4 de julio, dieron inicio las honras fúnebres de Diogo Jota y André Silva en una iglesia de la ciudad de Gondomar.
A su llegada, Isabel Silva nuevamente pudo ser vista desencajada y rompiendo en lágrimas al tiempo que dos mujeres la reconfortaban.
Igualmente se evidenció su dolor cuando se acercó para abrazar al abuelo de los jóvenes, quien tenía un semblante triste.
@famososunivision
El desgarrador momento en que los papás de Diogo Jota llegan al funeral de sus hijos rompe el alma 😓💔 Las imágenes hablan por sí solas… 🕊️ #DiogoJota #LutoFamiliar #Funeral #Tragedia #Despedida #Fútbol #RIP #QEPD #Famosos #Farándula #Viral #Tendencia #ParaTi #Viral #fypシ゚viral #noticias♬ sonido original - Famosos - Famosos
Los seres queridos de Diogo y André les darán el último adiós este sábado 5 de julio en una misa y, posteriormente se realizará su entierro.
Hasta el momento, ella no ha hecho una declaración pública al respecto de la tragedia, que aún está bajo investigación policíaca.
Según El Español, Isabel trabajaba años atrás en una fábrica de componentes electrónicos para coches. Su esposo, Joaquim, puntualizó que ganaban “poco más del salario mínimo”.