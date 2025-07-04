Mamá de Diogo Jota en llanto y devastada: perdió a sus dos hijos en minutos

Video Muere el famoso futbolista Diogo Jota: las impactantes imágenes del accidente de auto donde fallece

Isabel Silva, madre de Diogo Jota y André Silva, reapareció devastada a horas de que sus dos únicos hijos perdieran la vida en un accidente automovilístico.

La madrugada de este 3 de julio, el Lamborghini en el que viajaban los deportistas se salió de la carretera A-52, en Zamora, al noreste de España, y luego se incendió, alrededor de las 12:30 a.m.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil del país comunicó que el percance fue causado por el “reventón de un neumático durante un adelantamiento”, según CNN.

Las autoridades identificaron los restos de los hermanos basándose en los documentos recuperados en el lugar del siniestro, así como en la matrícula del lujoso coche.

Tras lo sucedido, sus familiares se trasladaron a la morgue en Puebla de Sanabria, donde se encontraban los cadáveres. Ahí, la madre de Diogo y André fue captada por primera vez.

En los clips difundidos por Reuters, Isabel aparecía a bordo de un vehículo, cubriendo su rostro con un pañuelo blanco y, presumiblemente, llorando.

También la grabaron mientras el agente de la estrella del Liverpool, Jorge Mendes, la tomaba con el brazo en medio de su desconsuelo, pues han fallecido sus dos retoños.

Mamá de Diogo Jota y André Silva, Isabel Silva, llora tras la muerte de sus hijos. Imagen Getty Images y Rauters

Mamá de Diogo Jota rompe en llanto en velorio

La mañana de este viernes 4 de julio, dieron inicio las honras fúnebres de Diogo Jota y André Silva en una iglesia de la ciudad de Gondomar.

A su llegada, Isabel Silva nuevamente pudo ser vista desencajada y rompiendo en lágrimas al tiempo que dos mujeres la reconfortaban.

Igualmente se evidenció su dolor cuando se acercó para abrazar al abuelo de los jóvenes, quien tenía un semblante triste.

Los seres queridos de Diogo y André les darán el último adiós este sábado 5 de julio en una misa y, posteriormente se realizará su entierro.

Hasta el momento, ella no ha hecho una declaración pública al respecto de la tragedia, que aún está bajo investigación policíaca.