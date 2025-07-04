Accidentes

Mamá de Diogo Jota en llanto y devastada: perdió a sus dos hijos en minutos

El futbolista murió la madrugada del 3 de julio en un trágico accidente junto a su hermano André Silva en España. Horas después, su madre, Isabel Silva, fue vista por primera vez, llorando y desconsolada.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere el famoso futbolista Diogo Jota: las impactantes imágenes del accidente de auto donde fallece

Isabel Silva, madre de Diogo Jota y André Silva, reapareció devastada a horas de que sus dos únicos hijos perdieran la vida en un accidente automovilístico.

La madrugada de este 3 de julio, el Lamborghini en el que viajaban los deportistas se salió de la carretera A-52, en Zamora, al noreste de España, y luego se incendió, alrededor de las 12:30 a.m.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil del país comunicó que el percance fue causado por el “reventón de un neumático durante un adelantamiento”, según CNN.

Las autoridades identificaron los restos de los hermanos basándose en los documentos recuperados en el lugar del siniestro, así como en la matrícula del lujoso coche.

Más sobre Diogo Jota

¿Diogo Jota dejó herencia?: esta es la millonaria fortuna que habría dejado a su esposa e hijos
2 mins

¿Diogo Jota dejó herencia?: esta es la millonaria fortuna que habría dejado a su esposa e hijos

Univision Famosos
Nuevo revés en el accidente mortal de Diogo Jota: policía hace revelación sobre lo habría sucedido
0:53

Nuevo revés en el accidente mortal de Diogo Jota: policía hace revelación sobre lo habría sucedido

Univision Famosos
Muerte de Diogo Jota podría dar giro inesperado: surgen nuevas hipótesis sobre su accidente
2 mins

Muerte de Diogo Jota podría dar giro inesperado: surgen nuevas hipótesis sobre su accidente

Univision Famosos
En llanto y devastada: esposa de Diogo Jota carga ataúd del fallecido futbolista durante funeral 
0:56

En llanto y devastada: esposa de Diogo Jota carga ataúd del fallecido futbolista durante funeral 

Univision Famosos
Le dan el último adiós al futbolista Diogo Jota y a su hermano: así fue el emotivo funeral
1 mins

Le dan el último adiós al futbolista Diogo Jota y a su hermano: así fue el emotivo funeral

Univision Famosos
Así fueron las últimas horas de Diogo Jota antes del trágico accidente que le quitó la vida
2 mins

Así fueron las últimas horas de Diogo Jota antes del trágico accidente que le quitó la vida

Univision Famosos
La recomendación a Diogo Jota que ¿lo llevó a su trágica muerte a días de su boda?
1 mins

La recomendación a Diogo Jota que ¿lo llevó a su trágica muerte a días de su boda?

Univision Famosos
Ella es Rute Cardoso, la esposa de Diogo Jota: el futbolista que murió dejó a tres hijos
1 mins

Ella es Rute Cardoso, la esposa de Diogo Jota: el futbolista que murió dejó a tres hijos

Univision Famosos
Muere el famoso futbolista Diogo Jota: las impactantes imágenes del accidente de auto donde fallece
0:59

Muere el famoso futbolista Diogo Jota: las impactantes imágenes del accidente de auto donde fallece

Univision Famosos
"Mi sueño hecho realidad": así fue la boda de Diogo Jota, futbolista que se casó 11 días antes de morir
1 mins

"Mi sueño hecho realidad": así fue la boda de Diogo Jota, futbolista que se casó 11 días antes de morir

Univision Famosos

Tras lo sucedido, sus familiares se trasladaron a la morgue en Puebla de Sanabria, donde se encontraban los cadáveres. Ahí, la madre de Diogo y André fue captada por primera vez.

En los clips difundidos por Reuters, Isabel aparecía a bordo de un vehículo, cubriendo su rostro con un pañuelo blanco y, presumiblemente, llorando.

También la grabaron mientras el agente de la estrella del Liverpool, Jorge Mendes, la tomaba con el brazo en medio de su desconsuelo, pues han fallecido sus dos retoños.

Mamá de Diogo Jota y André Silva, Isabel Silva, llora tras la muerte de sus hijos.
Mamá de Diogo Jota y André Silva, Isabel Silva, llora tras la muerte de sus hijos.
Imagen Getty Images y Rauters

Mamá de Diogo Jota rompe en llanto en velorio

La mañana de este viernes 4 de julio, dieron inicio las honras fúnebres de Diogo Jota y André Silva en una iglesia de la ciudad de Gondomar.

A su llegada, Isabel Silva nuevamente pudo ser vista desencajada y rompiendo en lágrimas al tiempo que dos mujeres la reconfortaban.

Igualmente se evidenció su dolor cuando se acercó para abrazar al abuelo de los jóvenes, quien tenía un semblante triste.

@famososunivision

El desgarrador momento en que los papás de Diogo Jota llegan al funeral de sus hijos rompe el alma 😓💔 Las imágenes hablan por sí solas… 🕊️ #DiogoJota #LutoFamiliar #Funeral #Tragedia #Despedida #Fútbol #RIP #QEPD #Famosos #Farándula #Viral #Tendencia #ParaTi #Viral #fypシ゚viral #noticias

♬ sonido original - Famosos - Famosos

Los seres queridos de Diogo y André les darán el último adiós este sábado 5 de julio en una misa y, posteriormente se realizará su entierro.

Hasta el momento, ella no ha hecho una declaración pública al respecto de la tragedia, que aún está bajo investigación policíaca.

Según El Español, Isabel trabajaba años atrás en una fábrica de componentes electrónicos para coches. Su esposo, Joaquim, puntualizó que ganaban “poco más del salario mínimo”.

Relacionados:
AccidentesMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD