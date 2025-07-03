Ella es Rute Cardoso, la esposa de Diogo Jota: el futbolista que murió dejó a tres hijos
El futbolista Diogo Jota falleció la madrugada del 3 de julio en un trágico accidente junto a su hermano André Silva en España. El delantero del Liverpool se había casado hace 11 días con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Diogo Jota formó una numerosa familia que presumía orgulloso en sus redes. Días antes de morir en un trágico accidente junto a su hermano, el delantero de Liverpool se había casado con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos.
¿Quién es la viuda de Diogo Jota?
Rute Cardos nació en 1996 y es originaria de Oporto, Portugal. La mujer, de 28 años, era pareja de Diogo Jota desde hace más de una década.
La pareja comenzó su relación el 22 de octubre de 2012 y apenas el pasado 22 de julio de 2025 se acababan de casar.
Ella había acompañado a lo largo de toda su relación a Diogo. Incluso, abandonó su natal Portugal para apoyar la carrera futbolística de Jota, quien en 2017 fue fichado por el Wolverhampton Wanderers, de Inglaterra.
¿Cuántos hijos tenía Diogo Jota y quiénes son?
Diez años después de iniciar su relación y luego de comprometerse, Diogo Jota y Rute Cardoso le dieron la bienvenida a Denis, su primer hijo, en febrero de 2021.
En marzo de 2023, la pareja se convirtió en padres de Duarte, mientras que su tercer bebé, llegó a su vida el 26 de noviembre de 2024.
A la numerosa familia que deja Diogo Jota se suman sus tres perros Beagle, a quiénes él consideraba parte importante de su vida, según presumía en Instagram.
El futbolista Diogo Jota murió este jueves 3 de julio en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. El delantero del Liverpool viajaba acompañado de su hermano, el también jugador André Silva.
Según reportes de la Guardia Civil, el auto en el que viajaba Jota se habría incendiado y calcinado, luego de que una llanta aparentemente explotara.