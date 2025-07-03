Muertes de famosos

Ella es Rute Cardoso, la esposa de Diogo Jota: el futbolista que murió dejó a tres hijos

El futbolista Diogo Jota falleció la madrugada del 3 de julio en un trágico accidente junto a su hermano André Silva en España. El delantero del Liverpool se había casado hace 11 días con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

Diogo Jota formó una numerosa familia que presumía orgulloso en sus redes. Días antes de morir en un trágico accidente junto a su hermano, el delantero de Liverpool se había casado con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos.

¿Quién es la viuda de Diogo Jota?

PUBLICIDAD

Rute Cardos nació en 1996 y es originaria de Oporto, Portugal. La mujer, de 28 años, era pareja de Diogo Jota desde hace más de una década.

La pareja comenzó su relación el 22 de octubre de 2012 y apenas el pasado 22 de julio de 2025 se acababan de casar.

Más sobre Diogo Jota

¿Diogo Jota dejó herencia?: esta es la millonaria fortuna que habría dejado a su esposa e hijos
2 mins

¿Diogo Jota dejó herencia?: esta es la millonaria fortuna que habría dejado a su esposa e hijos

Univision Famosos
Nuevo revés en el accidente mortal de Diogo Jota: policía hace revelación sobre lo habría sucedido
0:53

Nuevo revés en el accidente mortal de Diogo Jota: policía hace revelación sobre lo habría sucedido

Univision Famosos
Muerte de Diogo Jota podría dar giro inesperado: surgen nuevas hipótesis sobre su accidente
2 mins

Muerte de Diogo Jota podría dar giro inesperado: surgen nuevas hipótesis sobre su accidente

Univision Famosos
En llanto y devastada: esposa de Diogo Jota carga ataúd del fallecido futbolista durante funeral 
0:56

En llanto y devastada: esposa de Diogo Jota carga ataúd del fallecido futbolista durante funeral 

Univision Famosos
Le dan el último adiós al futbolista Diogo Jota y a su hermano: así fue el emotivo funeral
1 mins

Le dan el último adiós al futbolista Diogo Jota y a su hermano: así fue el emotivo funeral

Univision Famosos
Mamá de Diogo Jota en llanto y devastada: perdió a sus dos hijos en minutos
2 mins

Mamá de Diogo Jota en llanto y devastada: perdió a sus dos hijos en minutos

Univision Famosos
Así fueron las últimas horas de Diogo Jota antes del trágico accidente que le quitó la vida
2 mins

Así fueron las últimas horas de Diogo Jota antes del trágico accidente que le quitó la vida

Univision Famosos
La recomendación a Diogo Jota que ¿lo llevó a su trágica muerte a días de su boda?
1 mins

La recomendación a Diogo Jota que ¿lo llevó a su trágica muerte a días de su boda?

Univision Famosos
Muere el famoso futbolista Diogo Jota: las impactantes imágenes del accidente de auto donde fallece
0:59

Muere el famoso futbolista Diogo Jota: las impactantes imágenes del accidente de auto donde fallece

Univision Famosos
"Mi sueño hecho realidad": así fue la boda de Diogo Jota, futbolista que se casó 11 días antes de morir
1 mins

"Mi sueño hecho realidad": así fue la boda de Diogo Jota, futbolista que se casó 11 días antes de morir

Univision Famosos

Ella había acompañado a lo largo de toda su relación a Diogo. Incluso, abandonó su natal Portugal para apoyar la carrera futbolística de Jota, quien en 2017 fue fichado por el Wolverhampton Wanderers, de Inglaterra.

Diogo Jota se casó con Rute Cardoso el 22 de junio.
Diogo Jota se casó con Rute Cardoso el 22 de junio.
Imagen Rute Cardoso / Instagram

¿Cuántos hijos tenía Diogo Jota y quiénes son?

Diez años después de iniciar su relación y luego de comprometerse, Diogo Jota y Rute Cardoso le dieron la bienvenida a Denis, su primer hijo, en febrero de 2021.

En marzo de 2023, la pareja se convirtió en padres de Duarte, mientras que su tercer bebé, llegó a su vida el 26 de noviembre de 2024.

A la numerosa familia que deja Diogo Jota se suman sus tres perros Beagle, a quiénes él consideraba parte importante de su vida, según presumía en Instagram.

La numerosa familia de Diogo Jota.
La numerosa familia de Diogo Jota.
Imagen Rute Cardoso / Instagram


El futbolista Diogo Jota murió este jueves 3 de julio en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. El delantero del Liverpool viajaba acompañado de su hermano, el también jugador André Silva.

Según reportes de la Guardia Civil, el auto en el que viajaba Jota se habría incendiado y calcinado, luego de que una llanta aparentemente explotara.

Relacionados:
Muertes de famososMuertesEscándalos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD