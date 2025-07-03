Ella es Rute Cardoso, la esposa de Diogo Jota: el futbolista que murió dejó a tres hijos

Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

Diogo Jota formó una numerosa familia que presumía orgulloso en sus redes. Días antes de morir en un trágico accidente junto a su hermano, el delantero de Liverpool se había casado con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos.

¿Quién es la viuda de Diogo Jota?

Rute Cardos nació en 1996 y es originaria de Oporto, Portugal. La mujer, de 28 años, era pareja de Diogo Jota desde hace más de una década.

La pareja comenzó su relación el 22 de octubre de 2012 y apenas el pasado 22 de julio de 2025 se acababan de casar.

Ella había acompañado a lo largo de toda su relación a Diogo. Incluso, abandonó su natal Portugal para apoyar la carrera futbolística de Jota, quien en 2017 fue fichado por el Wolverhampton Wanderers, de Inglaterra.

Diogo Jota se casó con Rute Cardoso el 22 de junio. Imagen Rute Cardoso / Instagram

¿Cuántos hijos tenía Diogo Jota y quiénes son?

Diez años después de iniciar su relación y luego de comprometerse, Diogo Jota y Rute Cardoso le dieron la bienvenida a Denis, su primer hijo, en febrero de 2021.

En marzo de 2023, la pareja se convirtió en padres de Duarte, mientras que su tercer bebé, llegó a su vida el 26 de noviembre de 2024.

A la numerosa familia que deja Diogo Jota se suman sus tres perros Beagle, a quiénes él consideraba parte importante de su vida, según presumía en Instagram.

La numerosa familia de Diogo Jota. Imagen Rute Cardoso / Instagram



El futbolista Diogo Jota murió este jueves 3 de julio en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. El delantero del Liverpool viajaba acompañado de su hermano, el también jugador André Silva.