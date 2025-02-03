¿Está delicado? Reportan que 'Diddy' habría sido sacado de la cárcel y llevado a un hospital

Video Sus días en prisión: Sean 'Diddy' Combs estaría gozando de ciertas comodidades en la cárcel

Se ha revelado que Sean 'Diddy' Combs habría sido trasladado discretamente desde una celda federal en Brooklyn a un hospital cercano, de acuerdo con información del portal Page Six de este 2 de febrero.

Lo que se sabe sobre la salud de ‘Diddy’

Fuentes del medio informaron que el traslado habría ocurrido alrededor de las 10 de la noche del pasado jueves 30 de enero para que el famoso rapero de 55 años pudiera supuestamente someterse a una resonancia magnética.

Combs, quien enfrenta cargos de presunto tráfico sexual, fue llevado del Centro de Detención Metropolitano al Hospital de Brooklyn para realizarse esta prueba no invasiva.

El examen médico le habría sido aprobado porque "le molestaba la rodilla", reveló Page Six.

La fuente del medio dijo que 'Diddy' " ha tenido problemas de rodilla después de haber corrido el maratón de Nueva York".

El informante "añadió que la visita al hospital se realizó a altas horas de la noche para evitar más especulaciones por parte de otros reclusos o personal penitenciario", se detalló.

Según la información, "Combs no pasó la noche" en el hospital y "fue llevado de regreso a su celda después de que concluyó la resonancia magnética".

"Por razones de privacidad y seguridad, no comentamos sobre las condiciones de confinamiento de nadie bajo nuestra custodia, incluyendo el estado médico o los viajes médicos", dijo un portavoz de la Oficina de Prisiones a The Post.

No se conocieron más detalles de manera inmediata sobre la salud del artista, cuyo juicio iniciará en mayo próximo.