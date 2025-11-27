Despierta está de luto: muere colaboradora y elemento clave del noticiero, así la despiden

Video Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

El noticiero Despierta, de la que es titular la periodista Danielle Dithurbide, se encuentra de luto por la muerte de Brenda Álvarez Ceniceros, colaboradora y elemento clave del show de TelevisaUnivision.

La noticia fue reportada por Rosy Ocampo, productora de la telenovela Papás x Siempre, durante la noche del 26 de noviembre.

“Con profundo pesar me uno a la pena por el fallecimiento de nuestra querida compañera Brenda Álvarez Ceniceros”, escribió en Instagram junto a una esquela.

Así se informó la muerte de Brenda Álvarez. Imagen Rosy Ocampo / Instagram



“Tu dedicación, profesionalismo y enorme calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos la fortuna de trabajar a tu lado. Abrazo con cariño a su familia, amigos y a toda la comunidad que hoy la recuerda con amor.

Descansa en paz, Brenda”, agregó sin dar detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Así la despidieron en el noticiero Despierta

Este jueves 27 de noviembre, Danielle Dithurbide se pronunció sobre la muerte de su compañera, a quien describió como un elemento clave para la realización del show.

“Un abrazo a todo el equipo de Relaciones Públicas de TelevisaUnivision, por supuesto a Lulú Dussauge. A todos a quienes aquí nos ayudan todos los días, por el sorpresivo fallecimiento de Brenda Álvarez, a quien queremos y siempre querremos muchísimo”, expresó.

La periodista explicó que, además de ser parte del equipo de relaciones públicas de TelevisaUnivision, Brenda colaboraba en el noticiero todas las mañanas.

“Todo lo que hacía ella para que los invitados de Despierta llegaran todos los días a este foro... a toda su familia, a todos sus amigos y a todos nuestros compañeros, por supuesto, un abrazo muy fuerte”, puntualizó.

Brenda Álvarez Ceniceros tenía 58 años. Además de ser parte del equipo de trabajo de Relaciones Públicas de la empresa, era muy cercana a Lulú Dussauge, hermana de la actriz Consuelo Duval, quien a través de redes sociales también lamentó su muerte.

“La muerte… Que aparece de la nada y se lleva a tus amigas… Siento mucho tu pérdida mi linda Lulú. Brenda está en el cielo, en los brazos de Dios y contemplando la luz de su rostro divino”, anotó la actriz de La Familia P. Luche.

Consuelo Duval se unió a la pena de su hermana, por la muerte de Brenda Álvarez. Imagen Consuelo Duval / Instagram