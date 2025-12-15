Muertes

Asesinan a famoso payaso ‘Tuki Tuki’: lo emboscaron en falso show

Rogers Gallegos había sido contratado para animar una fiesta infantil en Perú. Al llegar al domicilio, el payaso ‘Tuki Tuki’ y sus dos acompañantes fueron atacados a balazos.

Video Lupita TikTok aparece bailando con payasos a un mes de la muerte de su bebé: video

Rogers Gallegos, mejor conocido como el payado ‘Tuki Tuki’, fue asesinado a balazos en Perú.

El ataque se produjo el 11 de diciembre y fue reportado por sus familiares como “una emboscada”, ya que el animador de fiestas infantiles fue contratado para, supuestamente, ofrecer un falso show en Los Girasoles de Huaycán, en el distrito de Ate.

Según relata La República, ‘Tuki Tuki’ llegó acompañado de su equipo de trabajo: su DJ, Christian Martín Arrasco, de 29 años, y su community manager, Moisés Bardales, de 22 años, quienes resultaron con graves heridas.

“Pudo ser una trampa”, declaró la madre de ‘Tuki Tuki’.

Así despidieron a 'Tuki Tuki'.
Hace dos años le habían puesto una granada en la puerta de su casa. Se fue para que se calmaran las cosas, y luego de que volvió, hace dos meses, quisieron extorsionarlo con 50 mil soles”, dijo la tía de Rogers Gallegos Rodríguez.

“Lo contrataron para un show y no había nada en el sito, y ahí lo mataron”, puntualizó al mismo medio.
‘Tuki Tuki’ murió de manera inmediata. Según reportes de las autoridades, en la escena se hallaron seis casquillos de bala.

Así se habría producido el ataque a

‘Tuki Tuki’

Christian Arrasco, uno de los acompañantes del payaso ‘Tuki Tuki’ y quien continúa hospitalizado, narró al medio La República que momentos previos a la emboscada una motocicleta se les acercó de manera sospechosa.

“Vemos una moto muy sospechosa. Había un 'pata' con chaleco naranja. De pronto se ve que nos están centrando”, dijo.

Según su testimonio, la moto habría avanzado hasta la esquina de la cuadra, donde supuestamente se dio la vuelta y, posteriormente, apareció con otra persona vestida con un chaleco naranja. Segundos después, les habrán disparado.

La Policía Nacional de Perú continúa con las investigaciones por el asesinato del payaso ‘Tuki Tuki’. Hasta el momento , la única pista es el número telefónico de una mujer, quien supuestamente fingió contratar al animador y lo llevó al lugar donde fue asesinado.

El mismo día en que Rogers Gallegos 'Tuki Tuki' murió, su hija celebraba su cumpleaños número 5.

