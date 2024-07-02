Detienen a presunto responsable de la muerte de la mamá de Derek Trejo: influencer reacciona

Video Destrozado, Derek Trejo pide respeto para su mamá: la juzgan por haber entrado a hotel con un hombre

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este martes 2 de julio la detención de un hombre, quien sería presunto responsable de la muerte de la mamá de Derek Trejo, quien fue hallada sin vida en el interior de una habitación de un hotel en la Ciudad de México el 17 de junio pasado.

La dependencia informó en un comunicado que la Policía de Investigación detuvo en la alcaldía Iztapalapa a Saúl ‘N’, quien cuenta con las características del posible agresor de Verónica de la Rosa.

“En seguimiento a la indagatoria por un feminicidio ocurrido el pasado 17 de junio en un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicaron y detuvieron en Iztapalapa a Saúl ‘N’, quien posiblemente está relacionado con la privación de la vida de la víctima”, señalaron.

Derek Trejo rompe el silencio tras detención de presunto responsable de la muerte de su madre

Tras darse a conocer la detención del presunto responsable de la muerte de Verónica de la Rosa, el influencer Derek Trejo agradeció el trabajo de las autoridades mexicanas.

“¡¡¡Por fin se los juro por fin!!! ¡¡Se hizo JUSTICIA en México!! Gracias a la Fiscalía de Investigación de Feminicidio por lograr la detención del sujeto y también a la Policía de Investigación que lo detuvo en la alcaldía de Iztapalapa, en verdad MUCHAS GRACIAS. Se hizo justicia mamá, por fin se hizo JUSTICIA”, escribió al pie de un video que publicó en X.

“Gracias a Dios se hizo JUSTICIA para mi madre Verónica de la Rosa. Te amo mamá por fin lo agarraron. Muchas gracias”, resaltó sin dar más detalles.

La muerte de la mamá de Derek Trejo

La tarde del 17 de junio el 'influencer' Derek Trejo informó sobre la desaparición de su madre Verónica de la Rosa, de quien no sabía nada desde las 10:30 de la mañana de ese día.

Horas más tarde, el cuerpo sin vida de la mamá de Derek Trejo fue hallado sin vida en el interior de una habitación en un hotel ubicado en la Ciudad de México. El 18 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investigaba el fallecimiento de Verónica de la Rosa como un posible feminicidio.

De acuerdo con la información del reportero de nota roja Carlos Jiménez, la señora Verónica de la Rosa entró sola al hotel y minutos después llegó un individuo que se fue al poco tiempo. A través de sus redes sociales, el periodista difundió imágenes en las que presuntamente aparece el hombre que sería sospechoso del homicidio.