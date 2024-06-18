Derek Trejo

Revelan identidad del sospechoso que le habría quitado la vida a la mamá del 'tiktoker' Derek Trejo

Verónica de la Rosa habría muerto asfixiada en un hotel de la Ciudad de México. La Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México continúa las investigaciones y dan a conocer imágenes del principal sospechoso.

Por:Ashbya Meré
Video Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel 

Las investigaciones sobre la muerte de la madre del tiktoker Derek Trejo continúan. Ahora trasciende imágenes del principal sospechoso.

El periodista Carlos Jiménez dio una actualización sobre el caso en la red social X y aclaró la información trascendida.

"¡Se busca! Es el tipo que dejó muerta a la mamá de Derek Trejo. Ella llegó sola. Así se reunieron en el estacionamiento del hotel. Se acercaron juntos a la recepción. Ella subió sola. Después subió él. A las 4:15 la hallaron muerta. Él huyó. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga".

En la publicación aparece una mujer con lentes oscuros que presuntamente sería Verónica de la Rosa acompañada de un hombre con gorra y cubrebocas. Se aprecia que van caminando en un estacionamiento.

En informes previos, Carlos Jiménez informó que la madre de Derek Trejo había llegado al hotel a las 11:30 de la mañana y minutos después entró el hombre que la acompañaba. Su cuerpo fue encontrado sin vida a las 4:15 de la tarde.

El reportero Antonio Nieto reveló en la red social X que el hombre la habría "asfixiado". Además, mostró otras fotografías del sospechoso y solicitó ayuda para dar con su paradero.

Buscan a sospechoso de la muerta de Verónica de la Rosa, madre del 'tiktoker' Derek Trejo.
Imagen Antonio Nieto/X

Derek Trejo denunció la desaparición de su mamá

El 'tiktoker' mexicano utilizó las redes sociales la tarde del 17 de junio para denunciar la desaparición de su madre y pedir ayuda para encontrarla.

"Estamos tratando de localizar el carro y su teléfono, lo más seguro es que fue un secuestro. Espero que me puedan apoyar a repostear lo que subí por favor y más adelante les doy los detalles, no tengo cabeza ahorita", dijo visiblemente preocupado y entre lágrimas.

Por la noche del mismo día, Carlos Jiménez confirmó que la madre del creador de contenidos había sido encontrada, pero sin vida.

El 'tiktoker' pidió respeto para la memoria de su madre y para su familia.

"Por favor pido que sean solidarios con mi familia y ante todo respeto. Estamos pasando un momento muy difícil", escribió en la red social X.

