Muere mamá del tiktoker Derek Trejo: fue encontrada sin vida en un hotel

Video Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel

La mamá del 'tiktoker' mexicano Derek Trejo fue encontrada sin vida en un hotel de la Ciudad de México, horas después de que el 'influencer' suplicara ayuda a sus seguidores para dar con el paradero de su progenitora.

De acuerdo con la información del reportero de nota roja Carlos Jiménez, la señora Verónica de la Rosa entró sola al hotel y minutos después llegó un individuo que se fue al poco tiempo.

PUBLICIDAD

El cuerpo de la madre de Derek Trejo fue encontrado a las 4:15 de la tarde hora de la Ciudad de México.

Sin embargo, según la información del reportero Antonio Nieto, la mujer no llegó sola.

" Un hombre asfixió a Verónica, madre de Derek Trejo. Cámaras del hotel donde fue hallada sin vida, en Azcapotzalco revelaron que llegó con un sujeto con cubrebocas, de entre 20 y 25 años de edad. Luego huyó caminando. Ni el esposo de la víctima ni Derek ubican al sospechoso".

La desaparición de la mamá de Derek Trejo

La tarde del 17 de junio el 'influencer' Derek Trejo utilizó sus cuentas en redes sociales para solicitar ayuda a sus más de 1.2 millones de seguidores para localizar a su madre, de quien no sabían nada desde las 10:30 de la mañana de ese día.

"Estamos tratando de localizar el carro y su teléfono, lo más seguro es que fue un secuestro. Espero que me puedan apoyar a repostear lo que subí por favor y más adelante les doy los detalles, no tengo cabeza ahorita", dijo visiblemente preocupado y entre lágrimas.

El 'tiktoker' mostró imágenes de la camioneta en la que viajaba su madre, así como una fotografía de ella.

Encuentran sin vida a la madre de Derek Trejo Imagen Siete Letras/X, Derek Trejo/Instagram

Familia de Derek Trejo pide respeto

Al darse a conocer la muerte de la señora Verónica de la Rosa su familia ha recibido comentarios negativos, por lo cual pidieron respeto ante el delicado momento por el que atraviesan.

"Por favor pido que sean solidarios con mi familia y ante todo respeto. Estamos pasando un momento muy difícil", escribió en la red social X.

PUBLICIDAD

Ady Paulette, hermana de Derek, también se pronunció en Instagram.

"Estamos rodeados de inseguridad de la cual ha sido víctima mi mamá. Quien conoció a mi mamá sabe el gran ser humano que era y solo pido que se respete su memoria y su intachable imagen".

¿Quién es Derek Trejo?

El 'influencer' tiene 30 años y es conocido por crear contenido de comedia.

Derek tiene más de 1.2 millones de seguidores en TikTok; en Instagram lo siguen 325 mil 'followers', mientras que en YouTube suma 51.6 mil suscriptores.