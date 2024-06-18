¿Quién es Derek Trejo, ‘influencer’ cuya mamá fue encontrada sin vida en un hotel?

Video Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel

El ‘influencer’ mexicano Derek Trejo está viendo un duro momento debido a la muerte de su madre, la señora Verónica de la Rosa.

De acuerdo con el reporte de N+, el cuerpo de la mamá del creador de contenido fue localizado la tarde de este 17 de junio al interior de un hotel en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Por la mañana del mismo día, la celebridad de Internet usó sus redes sociales para denunciar que su progenitora estaba desaparecida y pidió apoyo para localizarla.

Encuentran sin vida a la madre de Derek Trejo Imagen Siete Letras/X, Derek Trejo/Instagram

¿Quién es Derek Trejo?

Según el diario El Universal, Derek Trejo es un ‘influencer’ nacido en la Ciudad de México y tiene actualmente 30 años.

Él comenzó a tener éxito en las plataformas digitales durante la pandemia por covid-19. Su auge llegó luego de que incluyera a su tía Marta en sus videos.

El medio expone que aunque el creador de contenido tiene 10 tíos, con esta última se involucró más después de que ella empezara a ayudar a su madre a cuidar a un familiar enfermo.

En sus clips, el dúo realiza comedia mientras inclusive cuentan con invitados, como sus colegas Jair Sánchez, entre otros.

La plataforma TikTok, en la que su perfil alcanza los 1.3 millones de seguidores, es en la que recientemente ellos se han concentrado.

Sus grabaciones, además de mostrar sus interacciones humorísticas con Marta, Trejo presumía sus viajes a distintos destinos, entre ellos Roma, Italia.

En mayo, él publicó una recopilación de la visita que hizo con su hoy difunta mamá a Las Vegas, donde acudieron a ver el espectáculo ‘Awakening’.

Hermana de Derek Trejo pide alto a los señalamientos

Este 18 de junio, Derek Trejo compartió en sus historias de Instagram un mensaje que su hermana, Ady Paulette, lanzó en Facebook.

“Familiares y amigos: Quiero pedir su apoyo y comprensión, vivimos en un mundo donde no hay empatía, las personas no se tocan el corazón para hacer daño y juzgan sin saber”, escribió la joven.

PUBLICIDAD

“Estamos rodeados de inseguridad, de la cual ha sido víctima mi mamá. Quien la conoció sabe el gran ser humano que era y sólo pido que se respete su memoria y su intachable imagen”, concluyó.

La misiva llega a instantes de que el reportero de nota roja Carlos Jiménez expusiera que supuestamente doña Verónica de la Rosa ingresó al alojamiento y que minutos más tarde llegó un individuo, que se retiró al poco tiempo.

El periodista Antonio Nieto, por su parte, informó que ella no arribó sola al sitio, así como que presuntamente “un hombre la asfixió”.