‘Influencer’ Derek Trejo exige “justicia” por la muerte de su mamá y la despide con emotivo mensaje

Video Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel

El ‘influencer’ mexicano Derek Trejo reapareció en redes sociales luego de que su mamá, la señora Verónica de la Rosa, fuera encontrada muerta la tarde del 17 de junio.

El creador de contenido recurrió, por un lado, a su cuenta de X para exigir se resuelva el presunto asesinato de su progenitora.

“Quiero justicia en el caso de mi madre, Verónica de la Rosa. ¡Se tiene que hacer justicia!”, escribió en la red social este 19 de junio.

Derek Trejo exigió justicia por la muerte de su mamá. Imagen Derek Trejo/X

Derek Trejo se despide de su mamá

Por otro lado, en su perfil de Instagram, Derek Trejo publicó sentido un mensaje dedicado para su difunta madre.

“No tengo palabras para despedirte… te amo, eres, fuiste y serás lo más importante en mi vida. ¡Te amo mucho, mamá!”, anotó.

Él acompañó dichas palabras con un par de ‘selfies’ en las que aparece feliz al lado de doña Verónica de la Rosa.

Al ‘repostear’ las postales en sus historias, él añadió otro emotivo texto: “Te amo mamá, vuela alto”, y agregó un emoji de paloma blanca y otro de manos rezando.

Luego de hacer público su adiós, la celebridad de Internet recibió el apoyo de diversos colegas, quienes recurrieron a la sección de comentarios para expresarle el pésame.

“Que la vida te dé paz y tranquilidad, con mi corazón deseo que el tuyo sane. Eterno descanso a tu hermosa madre”, anotó Caín Guzmán.

Derek Trejo despidió a su mamá tras su fallecimiento. Imagen Derek Trejo/Instagram

Autoridades investigan la muerte de mamá de Derek Trejo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, en un comunicado este 18 de junio, que investiga el fallecimiento de la mamá de Derek Trejo como un posible feminicidio.

La dependencia puntualizó que “será la necropsia de Ley” la que determine las causas oficiales del deceso de Verónica de la Rosa.

El cuerpo de la víctima fue hallado al interior de un cuarto en un hotel ubicando en la colonia Azcapotzalco Centro, en la capital azteca.

El encargado del alojamiento indicó a la policía “que la mujer ingresó al establecimiento a bordo de un vehículo” y que “se le asignó” una recámara.

“Dicha persona señaló que al vencer el plazo de hospedaje, trataron de hacer contacto con ella; al no responder, empleados abrieron la habitación y la localizaron en el piso”, expusieron.

Por su parte, el reportero de nota roja Carlos Jiménez difundió imágenes en las que presuntamente aparece el hombre que sería sospechoso del homicidio.