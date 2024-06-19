Derek Trejo

‘Influencer’ Derek Trejo exige “justicia” por la muerte de su mamá y la despide con emotivo mensaje

El creador de contenidos reapareció en sus redes sociales tras el fallecimiento de su madre, Verónica de la Rosa. Ella fue localizada sin vida al interior de una habitación en un hotel ubicado en la Ciudad de México.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel 

El ‘influencer’ mexicano Derek Trejo reapareció en redes sociales luego de que su mamá, la señora Verónica de la Rosa, fuera encontrada muerta la tarde del 17 de junio.

El creador de contenido recurrió, por un lado, a su cuenta de X para exigir se resuelva el presunto asesinato de su progenitora.

PUBLICIDAD

“Quiero justicia en el caso de mi madre, Verónica de la Rosa. ¡Se tiene que hacer justicia!”, escribió en la red social este 19 de junio.

Derek Trejo exigió justicia por la muerte de su mamá.
Derek Trejo exigió justicia por la muerte de su mamá.
Imagen Derek Trejo/X

Derek Trejo se despide de su mamá

Por otro lado, en su perfil de Instagram, Derek Trejo publicó sentido un mensaje dedicado para su difunta madre.

Más sobre Derek Trejo

Revelan presunto móvil por el que quitaron la vida a la mamá del ‘influencer’ Derek Trejo
2 mins

Revelan presunto móvil por el que quitaron la vida a la mamá del ‘influencer’ Derek Trejo

Univision Famosos
Destrozado, Derek Trejo pide respeto para su mamá: la juzgan por haber entrado a hotel con un hombre
1:04

Destrozado, Derek Trejo pide respeto para su mamá: la juzgan por haber entrado a hotel con un hombre

Univision Famosos
Revelan causa de muerte de la mamá del 'tiktoker' Derek Trejo: presentó signos de violencia
2 mins

Revelan causa de muerte de la mamá del 'tiktoker' Derek Trejo: presentó signos de violencia

Univision Famosos
Revelan identidad del sospechoso que le habría quitado la vida a la mamá del 'tiktoker' Derek Trejo
2 mins

Revelan identidad del sospechoso que le habría quitado la vida a la mamá del 'tiktoker' Derek Trejo

Univision Famosos
¿Quién es Derek Trejo, ‘influencer’ cuya mamá fue encontrada sin vida en un hotel?
2 mins

¿Quién es Derek Trejo, ‘influencer’ cuya mamá fue encontrada sin vida en un hotel?

Univision Famosos
Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel 
1:01

Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel 

Univision Famosos
Muere mamá del tiktoker Derek Trejo: fue encontrada sin vida en un hotel
2 mins

Muere mamá del tiktoker Derek Trejo: fue encontrada sin vida en un hotel

Univision Famosos

“No tengo palabras para despedirte… te amo, eres, fuiste y serás lo más importante en mi vida. ¡Te amo mucho, mamá!”, anotó.

Él acompañó dichas palabras con un par de ‘selfies’ en las que aparece feliz al lado de doña Verónica de la Rosa.

Al ‘repostear’ las postales en sus historias, él añadió otro emotivo texto: “Te amo mamá, vuela alto”, y agregó un emoji de paloma blanca y otro de manos rezando.

Luego de hacer público su adiós, la celebridad de Internet recibió el apoyo de diversos colegas, quienes recurrieron a la sección de comentarios para expresarle el pésame.

“Que la vida te dé paz y tranquilidad, con mi corazón deseo que el tuyo sane. Eterno descanso a tu hermosa madre”, anotó Caín Guzmán.

Derek Trejo despidió a su mamá tras su fallecimiento.
Derek Trejo despidió a su mamá tras su fallecimiento.
Imagen Derek Trejo/Instagram

Autoridades investigan la muerte de mamá de Derek Trejo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, en un comunicado este 18 de junio, que investiga el fallecimiento de la mamá de Derek Trejo como un posible feminicidio.

La dependencia puntualizó que “será la necropsia de Ley” la que determine las causas oficiales del deceso de Verónica de la Rosa.

El cuerpo de la víctima fue hallado al interior de un cuarto en un hotel ubicando en la colonia Azcapotzalco Centro, en la capital azteca.

PUBLICIDAD

El encargado del alojamiento indicó a la policía “que la mujer ingresó al establecimiento a bordo de un vehículo” y que “se le asignó” una recámara.

“Dicha persona señaló que al vencer el plazo de hospedaje, trataron de hacer contacto con ella; al no responder, empleados abrieron la habitación y la localizaron en el piso”, expusieron.

Por su parte, el reportero de nota roja Carlos Jiménez difundió imágenes en las que presuntamente aparece el hombre que sería sospechoso del homicidio.

Relacionados:
Derek TrejoAsesinatosMuertes de famososCelebridadesRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD