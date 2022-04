Danna Paola contó cómo la ansiedad le permitió sentirse libre: así lidia con este trastorno

Desde el año pasado, Danna Paola ha abrazado una forma de vida más fiel a si misma, la cual dejó en evidencia cuando se dio un break de redes sociales y regresó con un contundente mensaje sobre lo que comparte en estas plataformas digitales.

En este periodo, la cantante y actriz también ha aprovechado para conocerse más, crecer y ser lo más genuina posible con ella misma.

De tal forma, que en varias de las entrevistas que ha concedido recientemente, Danna se muestra sin miedo a ser vulnerable y a ahondar en temas que en un pasado evitaba. Uno de ellos es la ansiedad que sufre.

Danna Paola habló sobre como lidia con la ansiedad



Durante una charla en el podcast de ‘Se regalan dudas’, la cantante de ‘Mala fama’ confesó que desde los 15 años sufre ataques de pánico y ansiedad, los cuales, a medida que fue creciendo aumentaron.

Esto se debió a que crecer también involucró enfrentarse a tomar decisiones sobre su vida y futuro, lo cual se corona como una de las cosas que más ansiedad le produce.

“A mis las decisiones me causan una ansiedad… Elegir algo que va a ser definitivo me da un miedo”.

No obstante, tras vivir un 2021 súper difícil, lleno de cambios y de momentos decisivos sobre su carrera, la también actriz descubrió que no tenía por qué esconder esta parte de ella, sino entenderla, darse un tiempo para sanar, reorganizarse, sentirse libre y salir adelante mucho más fuerte.

“Cuando más grande eres, más lo tratas de esconder, pero a mí, me ha pasado todo lo contrario. Más me ha liberado decir, ‘está bien, me está pasando esto y me voy a dar el tiempo’”.



Gracias a este proceso de introspección y de dejar de ver a la ansiedad como algo que debes ocultar o sentirte avergonzado, Danna ha podido conocerse más.

“Es muy bonito ver que hoy entiendo mucho más lo que me pasa emocionalmente, mentalmente, con mi ansiedad”.

Asimismo, entendió que la ansiedad y cualquier otro obstáculo en su camino, no son enemigos, sino pruebas que la ayudan a escucharse a si misma y a poder crecer de la mejor manera.

“Cada vez uno aprende mejor a escuchar esa voz interna. Es cuando sabes que algo no está bien y tu corazón te lo dice”.

Danna Paola contó cómo lidia con la ansiedad con su novio Alex Hoyer



Antes de involucrarse emocionalmente con Alex Hoyer, Danna hizo un trabajo de sumo amor propio.

“Empecé a buscar la persona extraordinaria que yo era, lo que yo me merecía”.

Posteriormente, el universo, como cuenta ella, le permitió conocer a una persona que suma a su vida y que no ve la ansiedad como algo malo en ella, sino que incluso la admira.

“Sabe que tengo ansiedad, la entiende, la admira, porque al final admirar también las debilidades de la otra persona también es algo super mágico”.



Además, la actriz contó que su novio la motiva a no ralentizar su crecimiento cuando las cosas se ponen difíciles, sino a escuchar su voz interior y aprender lo más posible de la situación.

Danna Paola explicó cómo ha logrado ser una mejor versión de si misma



La nominada al Grammy Latino reveló que más allá de todas las personas que han tocado su alma y la han ayudado a crecer, la maestra más grande de su vida es ella misma.

Sin temor a sonar egoísta, Danna ahondó que una misma es la mejor persona que puede ayudarte a entender qué esta bien, qué esta mal y en qué puedes mejorar.

“Aprendo mucho de mis propios errores. Me veo al espejo y digo ‘wey la c*gaste en esto’. Tengo muchas conversaciones conmigo misma”.



Asimismo, advirtió que no sólo se trata de señalar tus errores y mejorar, sino también en echarte porras y hablarte bonito.

“Casi nunca decimos, ‘wey, te amo, te quiero’, ‘estoy orgullosa de ti’, ‘lo hiciste increíble’ ‘eres una ching*na’. Eso de verdad es tan poderoso”.



Actualmente, Danna Paola se encuentra en un punto en donde se siente mucho más plena y feliz con su vida, sus decisiones y su futuro.