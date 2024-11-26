Danna confiesa que consideró quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”

Video Ángela Aguilar defiende a Danna Paola por preferir España que México: la “cancelan” por “babosadas”

Danna sorprendió al revelar que por su mente pasó atentar contra su vida en medio de una época complicada de su existencia.

La cantante está a punto de estrenar su documental, ‘Danna: Tenemos que hablar’, en el que relata su historia personal y profesional, la cual comenzó siendo una niña.

Danna revela que pensó atentar contra su vida

Como parte de la promoción de su proyecto, Danna brindó una entrevista al programa ‘Sale el sol’, transmitida este 26 de noviembre.

Durante su conversación, el reportero Omar Argueta preguntó a la también actriz: “Hablas de la cercanía a un balcón […] Yo lo interpreté como quitarte la vida, ¿pensaste?”.

“Sí, sí”, respondió ella, “empecé a tener pensamientos muy oscuros y ese fue el momento en el que me di cuenta de que algo estaba yendo fatal en mi vida”.

“Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior, y me miraba al espejo y era como disociación porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente”, explicó.

“Más bien comencé a cuestionar mi vida, el si todo esto que había construido toda mi vida, veintitantos años, me hacía feliz. Lo dejé de disfrutar y dije: ‘¿Entonces mi propósito de vida cuál es?’”, agregó.

Ante la compleja situación, quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘María Belén’, que puedes ver aquí en ViX, recurrió a expertos y a su música para recuperarse.

“Creo que lo que me ayudó mucho obviamente fue conectar esa emoción en terapia, a través del arte, rodeada de gente que me ama y que amo”, externó.

Danna reconoció ahora que, en aquel instante complejo, su fuerza de voluntad fue importante para que lograra salir avante.

“Ese momento de tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘Yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir”, señaló.

“Soy una persona que no me puedo rendir, no puedo, y, al contrario, creo que me ayudó mucho también, a salir de ese lugar oscuro”, añadió.

¿Cómo se siente Danna actualmente?

Reflexionando acerca del presente, Danna admitió que esa sensación negativa ya no forma parte de sus emociones.

“Me encanto, me amo, muchísimo. Tengo una luz que hace mucho no veía y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a también tener esta relación de confianza conmigo misma”, puntualizó.

“Me considero una mujer muy valiente, que tiene mucho amor para dar. Yo soy una persona que da, siempre, y ese amor hoy me lo empiezo, bueno, es un decir, a dármelo a mí”, afirmó.