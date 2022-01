“Comparto lo que me nace”: Danna Paola se ausenta de las redes y reaparece con fuerte mensaje

Danna Paola es una de las celebridades mexicanas más populares a nivel internacional, pues con su indudable talento para la música y la actuación ha conquistado el corazón de sus fans.

Desde que era sólo una niña, la intérprete de ‘Calla tú’ apareció en producciones como ‘María Belén’, ‘Rayito de luz’ y ‘Pablo y Andrea’. Ahora Danna, a sus 26 años, dio una importante lección a sus seguidores en redes sociales.

El mensaje de Danna Paola tras desaparecer de redes sociales

Aunque la protagonista de ‘Élite’ acostumbra compartir su día a día en redes, esta vez decidió alejarse durante unos días y de inmediato sus fans se mostraron preocupados por ella. Ante esto, Danna reapareció con un fuerte mensaje para sus seguidores.

“Yo comparto lo que me nace, mi música, proyectos y lo que tengo que compartir. Sólo que dejé de preocuparme por presionar a mi persona por hacerlo y sentirme mal por no hacerlo. Eso no cambia cuánto me importa conectar con ustedes”, escribió en su cuenta de Twitter.



En su cuenta de Instagram también mandó un mensaje a sus más de 33 millones de fans y les habló acerca del uso de las ‘social media’.

“'Social media' nos ha hecho conectar con otras personas del mundo y conocer muchas cosas y también nos ha ayudado a no sentirnos solos… Y eso es brutal, siempre y cuando no sientas que es una necesidad para pertenecer a la sociedad o tener aprobación de los demás, sino para compartir y hacerlo parte de tu vida sin que te absorba. ‘Mental health first’”, se lee en la imagen.



Luego de las publicaciones de la intérprete de ‘Sodio’, sus fans la recibieron con cariñosos mensajes en los que aseguraron que la “aman mucho” y están ansiosos por conocer el nuevo material de la estrella de televisión.

El proceso creativo de Danna Paola

En otro ‘tweet’ la cantante presumió que está pasando por un proceso creativo que la emociona mucho y “la larga espera valdrá la pena”.





“Si no lo hago diario (publicar) realmente es porque no tengo mucho que compartirles ahora, porque estoy en un proceso creativo muy importante y después voy a estar por todos lados jajaja”, aseguró Danna.