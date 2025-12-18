Angelique Boyer Angelique Boyer reacciona a meme sobre ‘Teresa’ que publicó Danna, ¿le molestó? La actriz fue tajante al hablar de la postura de Danna, luego de que ella reaccionara a las fotografías donde supuestamente está caracterizada de ‘Teresa Chávez’ tras realizar un presunto casting para interpretarla.



Angelique Boyer reaccionó al meme sobre ‘Teresa’ que publicó Danna luego de que una cuenta de TikTok difundiera fotografías en las que supuestamente aparece caracterizada de este personaje tras realizar un presunto casting para interpretarla.

Durante la presentación en México de la telenovela Doménica Montero, Angelique Boyer salió en defensa de la cantante, quien fue criticada por reaccionar con un sticker de Wendy Guevara con cara de rechazo.

“¡No! Ahí estás desinformando, porque no fue eso, estás sacándolo de contexto”, declaró a medios como Despierta América el 17 de diciembre.

“Porque era una imagen diciendo que ella estaba haciendo los castings y ese era su look y una imagen de inteligencia artificial, por eso subió esa respuesta como de ‘ni al caso, yo ni hice ese casting, no he hecho ese look’”, subrayó.

En ese sentido, Angelique Boyer también negó que entre ella y Danna existiera una mala relación.

“Más bien no desinformemos, porque ya lo han hecho mucho con ella y no tenemos ningún problema personal. Al contrario, nos admiramos mucho”, sentenció.

La verdad sobre las fotos de Danna caracterizada de ‘Teresa’

En días pasados, el nombre de Danna Paola tomó relevancia en redes luego de que la cuenta de TikTok ‘Teresa de la Barrera’ compartiera fotografías de ella supuestamente caracterizada de ‘Teresa’.

¿Danna como la nueva 'Teresa'? Imagen Programa Hoy / Instagram