Danna Paola

Critican a Danna por usar una Virgen de Guadalupe en su ropa interior: "Es una falta de respeto"

La cantante mostró una fotografía en la que se aprecia que su tanga tiene una medalla de la Virgen de Guadalupe, uno de los máximos símbolos religiosos de los mexicanos.



Ashbya Meré.
Video Danna causa controversia al preferir a España y no a México

Danna causó indignación por las imágenes que utilizó para anunciar su nueva colaboración con Santa Fe Klan.

La cantante compartió una fotografía donde se le ve usando una tanga que tiene una medalla con la Virgen de Guadalupe, imagen religiosa que el pueblo de México venera.

"Nada es para siempre" es el nombre de la canción y etiquetó al rapero, quien no tardó en responderle: "¡Es un honor cantar contigo! Está bien 'chido' el video y la rola. Te quiero mucho".

Danna fue criticada por usar una Virgen de Guadalupe en su tanga.
Imagen Danna/Instagram

Tras el post, la caja de comentarios se llenó de reclamos por la "falta de respeto" que cometió.

"Te amo, pero creo que es una falta de respeto hacia las personas devotas, un símbolo de los mexicanos. No soy creyente de la virgen de Guadalupe, pero no utilizaría algo así para promocionar música, ¿cómo que en una tanga? Cero que ver"; "Preciosa, te amo pero que falta de respeto tan grande. Así como con tu inclusión hablas de todes, deberías de respetar a los creyentes, esto es una gran falta de respeto".

"Ya no hay respeto por los santos de Verdad"; "No, no, no, está vez te pasaste. Respeto para la Morenita", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

En una segunda fotografía aparece junto a Santa Fe Klan y se aprecia otra parte de su atuendo, aunque se alcanza a ver parte de la medalla religiosa en la espalda baja.

Danna y Santa Fe Klan.
Imagen Danna/Instagram

Hasta el momento de esta publicación la cantante, de 29 años, no se ha pronunciado sobre el tema, tampoco el rapero.


