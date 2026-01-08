Danna Paola

Danna al fin reacciona a comentarios de Angelique Boyer sobre ella y la posibilidad de ser ‘Teresa’

La actriz reaccionó a la postura que tomó Angelique Boyer ante los rumores de que ella interpretaría a ‘Teresa Chávez’ en una supuesta nueva versión de la telenovela que se estaría preparando.

Video Danna Paola se pronuncia sobre una nueva versión de la icónica novela de 'Teresa'

Danna al fin reaccionó a los comentarios que realizó Angelique Boyer sobre ella y la posibilidad de interpretar a ‘Teresa Chávez’ en una aparente nueva versión de la telenovela.

“Dentro de todos tus proyectos, dicen que siempre sí vas a hacer Teresa”, le preguntó una reportera de ‘Despierta América’ a la cantante durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México.

“¿Cómo crees?”, le respondió con aparente sorpresa Danna.

Tras ser cuestionada sobre el meme que ella misma compartió en Instagram en medio de los rumores, y con el que aparentemente habría negado lo que se compartía, Danna agradeció que Angelique Boyer pusiera un alto a los ataques en su contra.

“¿Sabes quién te defendió? Te defendió Angelique Boyer”, dijo la misma reportera. “Mi Angelique, hermosa, la amo. No hay ‘Teresa’ como ella”, dijo.

No descarta ser la nueva ‘Teresa’

Danna aseguró a la prensa mexicana que, aunque encuentra enfocada en su carrera musical y en sus próximos proyectos musicales, dejó abierta la posibilidad de interpretar a ‘Teresa Chávez’ en un futuro siempre y cuando se lo propusieran.

“Si en algún momento me proponen hacer algo así me encantaría producirlo y desarrollarlo, claro que sí…”, reconoció.

“Yo crecí con Teresa, claro. Pero por ahora estoy tan enfocada en mi música que no me daría la vida ni el tiempo. Vienen muchos proyectos este año y vienen cosas muy lindas…”, sentenció.

¿Qué dijo Angelique Boyer sobre Danna?

A mediados de diciembre, una imagen de Danna, creada con Inteligencia Artificial, desató rumores de que presuntamente sería el look que llevaría para interpretar a ‘Teresa’ en una nueva versión televisiva.

A esta imagen, difundida por la cuenta de TikTok ‘Teresa de la Barrera’, Danna reaccionó con un sticker de Wendy Guevara con cara de rechazo.

Durante la presentación en México de la telenovela Doménica Montero (que puedes ver aquí en Univision), Angelique Boyer salió en defensa de la cantante, quien fue criticada por su reacción.

“¡No! Ahí estás desinformando, porque no fue eso, estás sacándolo de contexto”, declaró a medios como Despierta América el 17 de diciembre.

¿Danna como la nueva 'Teresa'?
¿Danna como la nueva 'Teresa'?
“Porque era una imagen diciendo que ella estaba haciendo los castings y ese era su look… y era una imagen de inteligencia artificial, por eso subió esa respuesta como de ‘ni al caso, yo ni hice ese casting, no he hecho ese look’”, subrayó.

“Más bien no desinformemos, porque ya lo han hecho mucho con ella y no tenemos ningún problema personal. Al contrario, nos admiramos mucho”, sentenció.

