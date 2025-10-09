Detienen a exmánager de Danna por presunto fraude millonario: tendría que ver con Ricky Martin
Pepe Tajonar, exmánager de Danna, se encuentra en prisión por el delito de presunto fraude en México, el cual habría cometido a través de su empresa promotora en 2019.
Pepe Tajonar, quien durante muchos años fue mánager de Danna y actualmente lo era del cantante Mario Bautista, fue detenido el 4 de octubre por un presunto fraude millonario que tendría que ver con Ricky Martin.
En 2019, a través de su empresa Kasst Agency, el promotor de eventos había contratado al artista puertorriqueño para presentarse en la Feria Nacional de Zacatecas en México, evento que fue cancelado sin previo aviso, lo cual habría costado más de 40 millones de pesos, lo que equivaldría a 1 millón 740 mil dólares.
De acuerdo con información del periodista Gil Barrera, el empresario está en prisión.
"Pasó el fin de semana en el reclusorio (…) lo que es una realidad es que Tajonar fue detenido el fin de semana al acudir a una audiencia en el Reclusorio Sur y pasa todo el fin de semana. Pepe Tajonar es un personaje importante en la industria del entretenimiento y esta situación lo pone en jaque", explicó en su programa de Exa Radio.
Con el mismo modus operandi, en 2025 Tajonar volvió a vender otra fecha de Ricky Martin para el 9 de agosto, la cual tampoco se llevó a cabo, lo que provocó reclamos legales por "incumplimiento de contrato y daños financieros", reportó Diario Cambio.
¿Danna y Mario Bautista están implicados en el caso?
Aunque los cantantes mexicanos no tienen nada que ver en el caso, han sido vinculados con Pepe Tajonar debido a su relación.
Durante un tiempo, el empresario fue mánager de Danna, incluso, fue su empresa quien produjo la atropellada gira 'XT4S1S', la cual tuvo diversas fallas en 2023.
Por otro lado, Tajonar era el actual representante de Mario Bautista, aunque no se ha dado a conocer si la relación laboral entre ellos continuará ante los problemas legales que el promotor enfrenta.