Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él

Luego de 5 años de rumores, Danna confirmó su romance con Neymar Jr, famoso futbolista a quien presumió en varias ocasiones como su amigo y en realidad salía con él.

La cantante confesó al presentador David Broncano su afición por el futbol, la cual, reconoció, fue gracias a su novio Álex Hoyer, quien es un apasionado de Real Madrid.

“Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho, es madrilista”, dijo al show ‘La Revuelta’ el 25 de septiembre.

“Pero ¿no es un futbolista tu novio?”, la cuestionó David. A lo que ella, respondió: “No, no, bueno, juega siempre con la del Madrid, pero no. Ya he estado con futbolistas y no”, reconoció, despertando la curiosidad del conductor.

Aunque en un principio Danna se negó a revelar el nombre del futbolista con el que sostuvo una relación, retó al equipo del presentador a ‘encontrar’ información en Internet.

“No voy a decir… Hagan su research (búsqueda), todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho”, comentó.

“He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. La verdad creo que al final su profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos”, continuó.

Así confirmó Danna su relación con Neymar Jr

Luego de que la producción del show se dio a la tarea de investigar, Danna fue cuestionada sobre si se trataba del astro brasileño.

“Es Neymar, ¿no?”, le preguntaron. “¿Neymar? Sí… Sí nos conocimos”, admitió. “Es increíble. Es muy divertido y una gran persona”, aseguró, recordando que su acercamiento sucedió cuando el brasileño era jugador en el PSG (Paris Saint Germain).

“Dios mío, esto nunca lo había dicho… (Se insinuaba) pero es que justo, cuando no es nada serio, hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen”, sentenció.

Así se mostrada Danna con Neymar Jr en 2019. Imagen Danna / Instagram

Nunca fueron nada serio

Danna y Neymar Jr se conocieron durante la estancia de la actriz en España, donde entonces grababa la serie ‘Elite’ y el astro del fútbol jugaba con Paris Saint-Germain.

En 2019, Danna Paola despertó rumores de romance con el brasileño tras interactuar con él en redes y, posteriormente compartir una fotografía junto a él.

“Happy bday, friend (Feliz cumpleaños, amigo)”, escribió, dejando claro que solamente eran amigos, mientras que en su canción ‘Mala Fama’ se animó a mencionarlo.

“No, que si me fui con Maluma. No, que si Neymar o que Ozuna. No, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama", dice la canción.