Danna Paola

Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él

La cantante habló por primera vez sobre su relación con Neymar Jr, a quien conoció durante su estancia en España mientras grababa la serie ‘Élite’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Danna Paola se mudó con su novio a los cuantos días de conocerlo: así es su historia de amor

Luego de 5 años de rumores, Danna confirmó su romance con Neymar Jr, famoso futbolista a quien presumió en varias ocasiones como su amigo y en realidad salía con él.

La cantante confesó al presentador David Broncano su afición por el futbol, la cual, reconoció, fue gracias a su novio Álex Hoyer, quien es un apasionado de Real Madrid.

PUBLICIDAD

“Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho, es madrilista”, dijo al show ‘La Revuelta’ el 25 de septiembre.

“Pero ¿no es un futbolista tu novio?”, la cuestionó David. A lo que ella, respondió: “No, no, bueno, juega siempre con la del Madrid, pero no. Ya he estado con futbolistas y no”, reconoció, despertando la curiosidad del conductor.

Aunque en un principio Danna se negó a revelar el nombre del futbolista con el que sostuvo una relación, retó al equipo del presentador a ‘encontrar’ información en Internet.

Más sobre Danna Paola

Detienen a exmánager de Danna por presunto fraude millonario: tendría que ver con Ricky Martin
1 mins

Detienen a exmánager de Danna por presunto fraude millonario: tendría que ver con Ricky Martin

Univision Famosos
Critican a Danna por usar una Virgen de Guadalupe en su ropa interior: "Es una falta de respeto"
1 mins

Critican a Danna por usar una Virgen de Guadalupe en su ropa interior: "Es una falta de respeto"

Univision Famosos
Danna confiesa que consideró quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”
2 mins

Danna confiesa que consideró quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”

Univision Famosos
Danna Paola calló a quienes creían que no estaba a la altura de protagonizar 'Wicked'
3:01

Danna Paola calló a quienes creían que no estaba a la altura de protagonizar 'Wicked'

Univision Famosos
Famoso reggaetonero prefiere a Danna sobre Belinda por esta razón
3 mins

Famoso reggaetonero prefiere a Danna sobre Belinda por esta razón

Univision Famosos
No solo le regaló las orillas de su pizza: Shakira dio costoso obsequio a Belinda en su fiesta
2 mins

No solo le regaló las orillas de su pizza: Shakira dio costoso obsequio a Belinda en su fiesta

Univision Famosos
Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas
0:55

Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas

Univision Famosos
¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica
1:00

¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica

Univision Famosos
Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas
4 mins

Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas

Univision Famosos
Belinda demostró que ama México: las veces que ha defendido al país
3:02

Belinda demostró que ama México: las veces que ha defendido al país

Univision Famosos

“No voy a decir… Hagan su research (búsqueda), todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho”, comentó.

“He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. La verdad creo que al final su profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos”, continuó.

Así confirmó Danna su relación con Neymar Jr

Luego de que la producción del show se dio a la tarea de investigar, Danna fue cuestionada sobre si se trataba del astro brasileño.

“Es Neymar, ¿no?”, le preguntaron. “¿Neymar? Sí… Sí nos conocimos”, admitió. “Es increíble. Es muy divertido y una gran persona”, aseguró, recordando que su acercamiento sucedió cuando el brasileño era jugador en el PSG (Paris Saint Germain).

“Dios mío, esto nunca lo había dicho… (Se insinuaba) pero es que justo, cuando no es nada serio, hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen”, sentenció.

Así se mostrada Danna con Neymar Jr en 2019.
Así se mostrada Danna con Neymar Jr en 2019.
Imagen Danna / Instagram

Nunca fueron nada serio

Danna y Neymar Jr se conocieron durante la estancia de la actriz en España, donde entonces grababa la serie ‘Elite’ y el astro del fútbol jugaba con Paris Saint-Germain.

PUBLICIDAD

En 2019, Danna Paola despertó rumores de romance con el brasileño tras interactuar con él en redes y, posteriormente compartir una fotografía junto a él.

“Happy bday, friend (Feliz cumpleaños, amigo)”, escribió, dejando claro que solamente eran amigos, mientras que en su canción ‘Mala Fama’ se animó a mencionarlo.

“No, que si me fui con Maluma. No, que si Neymar o que Ozuna. No, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama", dice la canción.

Video ¿Por qué Danna Paola ocultó su relación con Alex Hoyer? Él mismo lo explica
Relacionados:
Danna PaolaParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD