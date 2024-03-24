Danna Paola emite nuevo mensaje tras ser acusada de fomentar "odio" contra mujer en X: esto dijo

Video El polémico audio de Danna Paola donde pide "complot" contra mujer por no "regalarle" cuenta en X

Danna Paola emitió un nuevo y contundente mensaje luego de la polémica que se desató alrededor de ella tras pedirle a sus fans que armaran un "complot" contra una usuaria de la red social X.

A raíz de eso, la cantante y actriz fue señalada por algunos de fomentar un alegado acoso cibernético y "odio" hacia la susodicha.

Danna Paola ofrece nuevas disculpas tras controversia

La mañana de este viernes 22 de marzo, Danna Paola publicó un nuevo y fuerte mensaje en X en donde una vez más ofreció disculpas por lo que desataron sus palabras en contra de una usuaria de esa red social.

" Cometí un error y lamento profundamente la situación de X", escribió la artista de 28 años.

"Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar", aseguró.

"Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto", admitió.

La exestrella infantil alegó que "aprende" de sus "errores" y se "comprometió a ser más consciente y cuidadosa en el futuro".

"Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido que a todos que hagan lo mismo", solicitó a sus fans.

Estas fueron las nuevas disculpas que emitió Danna Paola tras ser acusada de fomentar "odio" contra una usuaria en X. Imagen Danna Paola/X



Luego de la controversia, la estrella de telenovelas como María Belén, que puedes ver aquí en ViX, se hace llamar ahora '@dannajustdanna' en X.

¿Qué causó la polémica y disculpas de Danna Paola?

En días recientes, Danna Paola dio a conocer que artísticamente se haría llamar solo Danna y echó a andar el cambio en todas sus cuentas de redes sociales, excepto en X, antes Twitter, en donde ya existía una usuaria con ese perfil.

Ante eso, a principios de la semana pasada la cantante difundió un audio a través de su canal de WhatsApp en donde solicitó ayuda a sus fans para que en contubernio lograran que la mujer le "regalara" la cuenta.

"Entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como '@Danna' y no me la he podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamó Danna y que mi 'username' es Danna en todos lados, quiere 400 mil dólares, ¡400 mil dólares!", se le escucha decir a la actriz.

"Tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea es mi nombre, el Twitter de la señora qué", alegó.

Aparentemente, la mujer aludida recibió fuertes mensajes y reclamos por parte de algunos fans, mientras que Danna Paola fue acusada de fomentar acoso cibernético en contra de la usuaria.

Hubo una primera disculpa por parte de la artista el pasado 20 de marzo en X: "Danna, lamento mucho lo que está pasando con esta situación y los ataques que has recibido de mis fans, nunca he incitado al odio".

Este había sido el primer mensaje de disculpa que hizo Danna Paola tras la polémica que se desató. Imagen Mezcalent y Danna Paola/X



Pero al parecer, el 'hate' siguió contra la dueña del perfil que tanto anhelaba la cantante, quien finalmente se vio orillada a emitir una segunda disculpa ante la controversia que se generó.