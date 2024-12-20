Daddy Yankee habla de sus hijos tras llegar a un acuerdo con Mireddys González luego de demandarla

Video ¿Daddy Yankee se siente traicionado por Mireddys González? Esto dijo a su llegada al tribunal

Daddy Yankee brindó sus primeras declaraciones luego de resolver, con un acuerdo, la demanda que interpuso contra su aún esposa, Mireddys González, debido al manejo de sus empresas.

La mañana de este viernes, la expareja se presentó en el Tribunal de San Juan, en Puerto Rico, para una audiencia, en la que sus abogados explicaron los argumentos del caso.

Posteriormente, los representantes legales de ambas partes informaron que ellos pactaron que el reguetonero se hará cargo de las compañías, El Cartel Records y Los Cangris.

Además, estipularon que 75 millones de dólares de los corporativos se mantendrán intocables por 30 días, mientras que, para el resto del dinero, ambos deberán aprobar las transacciones mayores a los 100 millones de dólares.

Daddy Yankee afirma que el acuerdo con Mireddys González es “ejemplo” para sus hijos

Después de conocer dicha resolución con Mireddys González, Daddy Yankee brindó sus primeras declaraciones ante la prensa.

“Retomé la presidencia, estoy muy satisfecho con todo. Es un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha templanza”, aseguró, según un video presentado por El Nuevo Día.

Igualmente, abordó las especulaciones que se han generado en cuanto a esto: “Las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que ha sucedido no son las mías, yo siempre he respetado a la señora González”.

El intérprete de ‘Gasolina’ destacó que la negociación se hizo con “armonía” y compartió que sería en beneficio de sus seres queridos.

“Lo mejor para la familia, lo mejor para que vean mis hijos un ejemplo de que podemos lograr las cosas en buena fe y que todo esto que está sucediendo es con un propósito mayor”, sentenció.

Ramón Ayala Rodríguez, nombre real del artista, y Mireddys procrearon durante sus años juntos a Jesaaelys, de 28 años, y a Jeremy, de 26.

Al ser cuestionado por una reportera acerca de la posibilidad de que en un futuro pueda “sentarse como amigos” con la empresaria, pues “un niño estaba contigo, la niña estaba con ella”, él replicó:

“Por eso digo, todas las cosas ahora son para bien y estoy consciente de que poco a poco vamos a dar buenos pasos para que todo llegue a bien, estoy seguro”.

Mireddys González guarda silencio

Aunque, a su salida de la corte, Mireddys González fue abordada por los medios de comunicación ahí presentes, ella optó por guardar absoluto hermetismo en torno a su pacto con Daddy Yankee.

Al respecto, su equipo legal de detalló, según El Nuevo Día, que ella no puede emitir comentarios porque hay una determinación de mordaza tanto para este litigio como para el entablado para su divorcio con el exponente del género urbano.