¿Cumplió? Revelan si esposa de Daddy Yankee acató el ultimátum del juez ante demanda del cantante

El conflicto legal entre Daddy Yankee y su aún esposa, Mireddys González, continúa su proceso durante los primeros días de este 2025.

Hoy, 2 de enero, se ha dado a conocer si la empresaria y su hermana, Ayeicha, acataron la orden judicial de entregarle al boricua la información relacionada con el manejo de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

El pasado 20 de diciembre, Mireddys pactó con su todavía marido cederle la presidencia de las corporaciones, esto para resolver la demanda que él entabló, días antes, por el control de las mismas.

Sin embargo, el jueves 26, los abogados de Daddy acusaron de “desacato” a las denunciadas por no haber proporcionado los datos solicitados.

Ante la imputación, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió una ultimátum para que ellas dieran los documentos antes de las 20:00 horas, tiempo local, del sábado advirtiendo que podrían ser arrestadas de no obedecer.

No obstante, los representantes del intérprete de ‘Gasolina’ presentaron otra moción para que extendiera hasta el lunes 30 el plazo para la concesión de los papeles y otras cosas, a lo que el magistrado accedió fuera hasta el martes 31.

¿Esposa de Daddy Yankee cumplió con lo solicitado?

Esta mañana, la periodista Mandy Fridmann, difundió en su sitio web, Las Top News, que presuntamente los abogados de Daddy Yankee informaron al juez que Mireddys González y Ayeicha ya ejecutaron su solicitud.

“En vista del cumplimiento con las órdenes, se solicita que se deje sin efecto la orden de arresto por desacato, de manera que las codemandadas puedan viajar a visitar familiares fuera de Puerto Rico sin ningún inconveniente”, se cita al oficio de la determinación del magistrado.

Según la comunicadora, la autoridad habría corroborado que “se habían entregado una gran cantidad de los documentos solicitados y casi todas las claves”, por lo que “retiró la orden de desacato a ambas”.

Por su parte, explica, los defensores de las hermanas declararon al juez Anthony Cuevas que ellas “hicieron un gran esfuerzo para cumplir con el mandato”.

Mireddys González y Ayeicha aún bajo la mira

Si bien, Mireddys González y Ayeicha aparentemente se habrían librado ya de la posibilidad de ir a prisión, seguirían bajo la observación de la justicia y de Daddy Yankee.

“La orden se dejó sin efecto. Sin embargo, advertimos que retenemos jurisdicción en el asunto hasta que se cumpla con la entrega de la información y documentos peticionados”, externó el magistrado, cita Mandy Fridmann en su reporte.

Lo anterior obedecería, al menos en parte, a una súplica del propio reguetonero: “Quedan otros tantos documentos sin proveerse, como accesos sin concluirse y/o finalizar de transferirse las cuentas”.

“Por tal razón y para obrar con la responsabilidad y seriedad que corresponde, respetuosamente solicitamos del Tribunal que retenga su jurisdicción”, expresó el equipo legal del artista, refiere la periodista.