Mireddys González

Esposa de Daddy Yankee se defiende de demanda: dice cómo “contribuyó” a construir su “legado”

Mireddys González finalmente se pronunció luego de que resolviera la disputa legal que su aún marido interpuso en su contra debido al manejo de sus compañías. La empresaria recalcó que hizo una importante “aportación” en la carrera del boricua, de quien se está divorciando.

Video Mireddys González da la cara tras demanda y divorcio con Daddy Yankee: confiesa qué busca

Mireddys González, aún esposa de Daddy Yankee, lanzó una contundente declaración en la que defiende su aportación a la carrera del boricua.

Sus palabras llegan luego de que, tras una audiencia en el Tribunal de San Juan, en Puerto Rico, resolviera con un acuerdo la demanda que el cantante interpuso en su contra debido al manejo de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris.

Como parte de su trato, ella cedió la presidencia de las compañías al padre de sus hijos y, además, se comprometió a darle todos los datos relacionados con el manejo de las mismas, entre otras cosas.

Debido al retraso en la entrega de la información, González recibió un ultimátum por parte de un juez, por lo que los abogados de su todavía marido solicitaron se le concediera una prórroga hasta el 30 de diciembre.

Esposa de Daddy Yankee rompe el silencio tras demanda

En medio de la polémica que la disputa judicial con Daddy Yankee generó, Mireddys González se mantuvo en silencio, según sus representantes judiciales debido a que tenía una determinación de mordanza.

Sin embargo, este 31 de diciembre, la empresaria finalmente se pronunció mediante un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Aunque aseguró que siempre ha “valorado la privacidad” de su familia y la relación que sostuvo con Daddy Yankee, detalló que decidió hablar de su sentir “ante las circunstancias”.

“El proceso de divorcio que estoy enfrentando no solo ha implicado un cambio personal para mi vida, sino también un reajuste profesional”, afirmó.

“Las empresas y proyectos que construimos juntos durante 29 años representan mucho más que un esfuerzo económico, son el resultado de apoyar incondicionalmente a tu pareja, de noches sin dormir, de decisiones difíciles tomadas con un propósito en común”, agregó.

Ella reconoció que le ha sido “muy doloroso” conocer las “expresiones desafortunadas por parte de un equipo legal” que no la conoce, aparentemente refiriéndose a los comunicados emitidos por los letrados del intérprete de ‘Gasolina’.

“Quedó en el olvido que detrás de una figura pública hay personas trabajando incansablemente, aportando desde diferentes frentes, a veces desde las sombras, para que una carrera salga adelante”, sentenció.

“Mi compromiso con la carrera de Ramón Ayala siempre fue genuino, basado en el amor y la convicción de que éramos un equipo. Durante todos estos años, aporté mi visión, mi tiempo y mi dedicación para construir lo que hoy se conoce como un legado”, sumó.

Mireddys aclaró que su “contribución profesional” y su “aportación” no “resta al talento” de “quien fue el más grande del género urbano”: “Al contrario, lo enriquece, porque juntos logramos cosas que jamás hubiéramos alcanzado por separado”.

Mireddys González revela esto de su divorcio con Daddy Yankee

En esta misma misiva, Mireddys González igualmente abordó el final de su matrimonio con Daddy Yankee, tras casi tres décadas.

“Quiero dejar claro que he tratado que esta decisión sea tomada con madurez, respeto mutuo y buscando siempre lo mejor para ambos y para nuestra familia”, reveló.

Después de ser objeto de especulaciones, ella recordó que es un ser humano que enfrenta “un proceso de divorcio”: “Hoy elijo seguir adelante con dignidad, buscando justicia, equidad, pero sobre todo, paz”.

Video ¿Daddy Yankee se siente traicionado por Mireddys González? Esto dijo a su llegada al tribunal
