Cynthia Rodríguez publica tierna foto con su hijo tras destapar la condición que sufre León

“Mi nutrióloga me hizo un plan especial para el postparto y lactancia. Les cuento que Leoncito tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, entonces como lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, sólo durante una temporada, entonces mi dieta no tiene nada de leche, entonces no estoy comiendo casi nada de las cosas que inflaman, eso me está ayudando mucho”, señaló.