Cruz Martínez

Cruz Martínez consigue victoria en pleito legal con Alicia Villarreal: esto logró

El equipo legal del músico dio a conocer que le fue concedido un amparo con el que tendrá una importante ventaja durante el proceso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Alicia Villarreal estalla contra Cruz Martínez y Arturo Carmona: “Se juntan porque son iguales”

Cruz Martínez dio a conocer que le concedieron la suspensión de la orden de aprehensión que pesaba en su contra, esto como parte del caso judicial por supuesto maltrato a su ex, Alicia Villarreal.

Este martes 8 de julio, el líder de Kumbia Kings compartió en un comunicado que “el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal”, en México, le otorgó el amparo que había solicitado.

PUBLICIDAD

“Con esta decisión, el tribunal ha reafirmado la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales del Sr. Martínez, permitiéndole continuar su proceso legal en libertad”, explicó su abogado.

En el escrito, se reiteró que el músico tiene disposición “absoluta para comparecer en la próxima audiencia y colaborar con las autoridades para aclarar los hechos”.

Más sobre Cruz Martínez

Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal
0:53

Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal

Univision Famosos
Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se comporta como adolescente de “15 años” junto a su novio
0:57

Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se comporta como adolescente de “15 años” junto a su novio

Univision Famosos
Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal
2 mins

Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal

Univision Famosos
¿Novio de Alicia Villarreal manda indirecta a Cruz Martínez?: “Como padre vales para pura ma…”
1:02

¿Novio de Alicia Villarreal manda indirecta a Cruz Martínez?: “Como padre vales para pura ma…”

Univision Famosos
¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez
2 mins

¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez

Univision Famosos
Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio
1 mins

Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio

Univision Famosos
¿Alicia Villarreal le fue infiel con Cibad Hernández? Esto dijo Cruz Martínez
1:01

¿Alicia Villarreal le fue infiel con Cibad Hernández? Esto dijo Cruz Martínez

Univision Famosos
Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’
2 mins

Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’

Univision Famosos
Galán ‘tiktoker’ de Alicia Villarreal responde si es “bisexual” y si está “casado”
0:58

Galán ‘tiktoker’ de Alicia Villarreal responde si es “bisexual” y si está “casado”

Univision Famosos
Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella
1 mins

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella

Univision Famosos

Tras esta victoria, Cruz manifestó: “Estoy y seguiré luchando con la verdad para defender mi inocencia y buscar la justicia que todo ser humano, mujer u hombre, merece”.

“Lo más importante para mí es que mis hijos y resto de mi familia no sigan siendo afectados por esta situación. Por ellos sigo en pie y dispuesto a seguir adelante con fe y dignidad”, agregó.

Cruz Martínez obtuvo amparo.
Cruz Martínez obtuvo amparo.
Imagen Cruz Martínez/Instagram

¿Por qué giraron orden de aprehensión contra Cruz Martínez?

La orden de aprehensión sobre Cruz Martínez surgió luego de que él faltara a su cita programada del 3 de julio en la corte, como seguimiento de la batalla penal que sostiene con Alicia Villarreal.

Al respecto de la ausencia del artista, el defensor de la llamada ‘Güerita consentida’ señaló que “no hubo justificación” de la contraparte.

Posteriormente, los representantes ante la ley del también productor alegaron que si él no se presentó en la reunión “fue por razones de causa mayor” pues “sufrió una grave emergencia médica” por lo que lo internaron “en un hospital”.

La acusación de Alicia Villarreal

Fue el 17 de febrero de 2025 cuando Alicia Villarreal interpuso una denuncia contra su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia doméstica.

En entrevistas con ‘Ventaneando’ y ‘Sale el sol’, la intérprete de ‘Insensible a ti’ aseveró que su marido supuestamente la agredió tras una discusión “muy fuerte”.

Relacionados:
Cruz MartínezAlicia VillarrealDivorcios de FamososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD