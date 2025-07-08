Cruz Martínez consigue victoria en pleito legal con Alicia Villarreal: esto logró

Video Alicia Villarreal estalla contra Cruz Martínez y Arturo Carmona: “Se juntan porque son iguales”

Cruz Martínez dio a conocer que le concedieron la suspensión de la orden de aprehensión que pesaba en su contra, esto como parte del caso judicial por supuesto maltrato a su ex, Alicia Villarreal.

Este martes 8 de julio, el líder de Kumbia Kings compartió en un comunicado que “el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal”, en México, le otorgó el amparo que había solicitado.

“Con esta decisión, el tribunal ha reafirmado la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales del Sr. Martínez, permitiéndole continuar su proceso legal en libertad”, explicó su abogado.

En el escrito, se reiteró que el músico tiene disposición “absoluta para comparecer en la próxima audiencia y colaborar con las autoridades para aclarar los hechos”.

Tras esta victoria, Cruz manifestó: “Estoy y seguiré luchando con la verdad para defender mi inocencia y buscar la justicia que todo ser humano, mujer u hombre, merece”.

“Lo más importante para mí es que mis hijos y resto de mi familia no sigan siendo afectados por esta situación. Por ellos sigo en pie y dispuesto a seguir adelante con fe y dignidad”, agregó.

Cruz Martínez obtuvo amparo. Imagen Cruz Martínez/Instagram

¿Por qué giraron orden de aprehensión contra Cruz Martínez?

La orden de aprehensión sobre Cruz Martínez surgió luego de que él faltara a su cita programada del 3 de julio en la corte, como seguimiento de la batalla penal que sostiene con Alicia Villarreal.

Al respecto de la ausencia del artista, el defensor de la llamada ‘Güerita consentida’ señaló que “no hubo justificación” de la contraparte.

Posteriormente, los representantes ante la ley del también productor alegaron que si él no se presentó en la reunión “fue por razones de causa mayor” pues “sufrió una grave emergencia médica” por lo que lo internaron “en un hospital”.

La acusación de Alicia Villarreal

Fue el 17 de febrero de 2025 cuando Alicia Villarreal interpuso una denuncia contra su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia doméstica.