Cruz Martínez

Cruz Martínez no estaría prófugo: abogados revelan la razón de su ausencia en la audiencia

El equipo legal de Cruz Martínez emitió un comunicado de prensa para desmentir que esté prófugo de la justicia. Explicaron que una causa de fuerza mayor le impidió acudir a la audiencia en el caso que enfrenta con Alicia Villarreal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Alicia Villarreal estalla contra Cruz Martínez y Arturo Carmona: “Se juntan porque son iguales”

El equipo legal de Cruz Martínez reaccionó a los señalamientos de que el líder de Kumbia Kings estaría "prófugo" de la justicia, tras no asistir a la audiencia el 3 de julio sobre el proceso legal que enfrenta con Alicia Villarreal.

Según un comunicado difundido en la cuenta del músico, él habría presentado problemas de salud que le impidieron estar presente.

PUBLICIDAD

Más sobre Cruz Martínez

Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal
0:53

Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal

Univision Famosos
Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se comporta como adolescente de “15 años” junto a su novio
0:57

Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se comporta como adolescente de “15 años” junto a su novio

Univision Famosos
Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal
2 mins

Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal

Univision Famosos
¿Novio de Alicia Villarreal manda indirecta a Cruz Martínez?: “Como padre vales para pura ma…”
1:02

¿Novio de Alicia Villarreal manda indirecta a Cruz Martínez?: “Como padre vales para pura ma…”

Univision Famosos
¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez
2 mins

¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez

Univision Famosos
Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio
1 mins

Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio

Univision Famosos
¿Alicia Villarreal le fue infiel con Cibad Hernández? Esto dijo Cruz Martínez
1:01

¿Alicia Villarreal le fue infiel con Cibad Hernández? Esto dijo Cruz Martínez

Univision Famosos
Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’
2 mins

Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’

Univision Famosos
Galán ‘tiktoker’ de Alicia Villarreal responde si es “bisexual” y si está “casado”
0:58

Galán ‘tiktoker’ de Alicia Villarreal responde si es “bisexual” y si está “casado”

Univision Famosos
Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella
1 mins

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella

Univision Famosos

"El Sr. Cruz Martínez no se está resistiendo a ningún proceso legal. Si no asistió a la audiencia de esta semana, fue por razones de causa mayor. En las primeras horas del día, el Sr. Martínez sufrió una grave emergencia médica y fue internado en un hospital".

Los abogados también informaron que apelarán la "orden de aprehensión" porque "carece de fundamento".

Equipo de abogados de Cruz Martínez emite comunicado.
Equipo de abogados de Cruz Martínez emite comunicado.
Imagen Cruz Martínez/Instagram

El texto también explica que la "orden de aprehensión no se concedió por el presunto delito de tentativa de feminicidio", sino por un señalamiento de "violencia familiar".

El comunicado incluye una declaración del aún esposo de Alicia Villarreal.

"Agradezco sinceramente a todas las personas que han estado pendiente de mi situación y que han mostrado respeto tanto por mis sentimientos como por los de mis hijos. Confío plenamente en la justicia y quiero que sepan que siempre he mostrado y mostraré respeto hacia las mujeres", finalizó.

Por el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para la audiencia, y las autoridades continúan evaluando los pasos a seguir para garantizar la comparecencia del acusado.

Relacionados:
Cruz MartínezAlicia VillarrealDivorcios de FamososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD