Cruz Martínez no estaría prófugo: abogados revelan la razón de su ausencia en la audiencia
El equipo legal de Cruz Martínez emitió un comunicado de prensa para desmentir que esté prófugo de la justicia. Explicaron que una causa de fuerza mayor le impidió acudir a la audiencia en el caso que enfrenta con Alicia Villarreal.
El equipo legal de Cruz Martínez reaccionó a los señalamientos de que el líder de Kumbia Kings estaría "prófugo" de la justicia, tras no asistir a la audiencia el 3 de julio sobre el proceso legal que enfrenta con Alicia Villarreal.
Según un comunicado difundido en la cuenta del músico, él habría presentado problemas de salud que le impidieron estar presente.
"El Sr. Cruz Martínez no se está resistiendo a ningún proceso legal. Si no asistió a la audiencia de esta semana, fue por razones de causa mayor. En las primeras horas del día, el Sr. Martínez sufrió una grave emergencia médica y fue internado en un hospital".
Los abogados también informaron que apelarán la "orden de aprehensión" porque "carece de fundamento".
El texto también explica que la "orden de aprehensión no se concedió por el presunto delito de tentativa de feminicidio", sino por un señalamiento de "violencia familiar".
El comunicado incluye una declaración del aún esposo de Alicia Villarreal.
"Agradezco sinceramente a todas las personas que han estado pendiente de mi situación y que han mostrado respeto tanto por mis sentimientos como por los de mis hijos. Confío plenamente en la justicia y quiero que sepan que siempre he mostrado y mostraré respeto hacia las mujeres", finalizó.
Por el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para la audiencia, y las autoridades continúan evaluando los pasos a seguir para garantizar la comparecencia del acusado.