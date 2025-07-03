Alicia Villarreal

Declaran prófugo de la justicia a Cruz Martínez: giran orden de aprehensión en su contra

El líder de los Kumbia Kings fue declarado “prófugo de la justicia” tras no presentarse a la audiencia programada en el Palacio de Justicia de Nuevo León, México, de este 3 de julio por el delito de tentativa de feminicidio en agravio a su todavía esposa Alicia Villarreal.

Elizabeth González
Cruz Martínez fue declarado como prófugo de la justicia por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, México, este 3 de julio, por el delito de tentativa de feminicidio en agravio a Alicia Villarreal.

De acuerdo con Ulrich Richter, abogado de Alicia Villarreal, la decisión del juez sería a consecuencia de la inasistencia del productor mexicano a la audiencia que tenía pactada este jueves, a la que únicamente se presentaron sus abogados.

"Hoy tuvimos la audiencia donde se ha declarado que se sustrajo de la acción y la justicia a Cruz Martínez. En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado la orden de aprehensión correspondiente para someterlo o conducirlo al proceso penal correspondiente, el cual, hace unos minutos ha solicitado el libramiento de la orden de aprehensión correspondiente que se mantendrá en sigilo", declaró a Telediario.

"(Cruz Martínez) ya fue declarado por un juez (prófugo de la justicia) hace un par de horas", subrayó el abogado.

Sobre la inasistencia de Cruz Martínez a la tercera audiencia, el representante legal de Alicia Villarreal señaló que "no hubo justificación" por parte de los abogados del músico. Sin embargo, puntualizó que debido a esto fue que el juez a cargo del caso lo declaró "prófugo de la justicia".

“Las autoridades harán los trámites correspondientes para la orden de aprehensión”, sentenció.

La denuncia de Alicia Villarreal

El 16 de febrero, Alicia Villarreal realizó una seña de auxilio al finalizar uno de sus shows en México y posteriormente informó que emprendería acciones legales en contra el padre de sus hijos varones.

A través de un comunicado, la cantante manifestó que llegaría “hasta las últimas consecuencias” en la búsqueda de justicia por presuntos “actos de violencia”.

“Dado que se trata de un proceso legal en curso y con el fin de respetar el debido proceso, Alicia Villarreal no podrá emitir declaraciones hasta que las autoridades correspondientes lo permitan”, explicó su equipo legal en el documento, en el que tampoco se mencionó el nombre de Cruz Martínez.

El 24 de abril, Cruz Martínez y Alicia Villarreal fueron captados a su llegada a las instalaciones del Palacio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en México, para su primera audiencia, misma que se pospuso debido a que el productor musical había cambiado de abogados en el último momento.

