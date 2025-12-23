Alicia Villarreal

¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez?: novio de la cantante aclara cuándo surgió su romance

Cibad Hernández contó cuándo en realidad surgió su noviazgo con la cantante, quien ha sido acusada de supuestamente haber engañado con él al papá de sus hijos.

Por:Dayana Alvino
Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, enfrentó las especulaciones de que la cantante le habría sido infiel con él a su exmarido, Cruz Martínez.

A finales de agosto pasado, el periodista Alex Kaffie reportó en su canal de YouTube ‘Sin Lisonja’ que el líder de Kumbia Kings encontró en febrero mensajes entre la cantante y el ‘influencer’ que databan de un año antes.

“No le toma por asombro porque supuesta y alejadamente, en el celular que él le arrebata a Alicia Villarreal […] empezó así a buscar cosas y a meterse ahí en los chats y todo, encontró conversaciones de Alicia y este caballero desde 2023”, relató.

¿Alicia Villarreal engañó a Cruz Martínez con Cibad Hernández?

En entrevista exclusiva con ¡Siéntese Quien Pueda!, finalmente Cibad Hernández abordó las sospechas de que Alicia Villarreal habría traicionado a Cruz Martínez.

El abogado de profesión relató que “el año pasado”, la ‘Güerita consentida’ compartió uno de sus videos en su cuenta de TikTok, por lo que la contactó para agradecerle.

“Y de ahí empezó una relación meramente amistosa hasta que llegó el momento que levanta la mano, ¿no? Fue cuando a mí me despierta esa sensación de protección”, contó.

La intérprete de ‘Y te aprovechas’ hizo la señal de universal de auxilio la noche del 16 de febrero de este 2025 durante su concierto en Michoacán, México.

Posteriormente, ella acusó y demandó a su entonces aún esposo por presunta violencia intrafamiliar. Caso por el que él posteriormente fue vinculado a proceso.

Luego de que Alicia rompiera el silencio en aquella presentación, afirma Cibad, es que comenzaron a hablar más pues en él se despertó “el interés” por saber de ella.

“Nos conocimos en un concierto en Houston, al que ella me hizo el favor de invitar como creador de contenido, y de ahí se dio ese clic”, expuso, aparentemente refiriéndose al espectáculo del 19 de julio.

Según su versión, formalizaron su romance hasta casi finales de este agosto: “Fue hasta en Las Vegas cuando nos hicimos novios porque nos estuvimos frecuentando”.

Hernández reconoció que, efectivamente, “habían pasado 20 días” de que se oficializó el divorcio entre Villarreal y Martínez, el cual firmaron el 6 de agosto.

“Lo que la gente no entiende es justamente eso: que ella ya venía en un proceso de separación”, indicó, “y tú tienes que seguir tu vida, tus sueños, trabajando, y eso es lo que ella hizo”.

“No tiene sentido lo que acusan ahora: ‘Ay, es que 20 días después del divorcio’. Pues solamente fue cuando se dictaminó, pero la separación con esta persona ya venía de mucho tiempo antes, estamos hablando de prácticamente un año, un año y medio”, añadió.

En cuanto a su situación, él puntualizó que había terminado su respectivo matrimonio en septiembre de 2024 y que “llevaba ya casi un año absolutamente soltero”.

