Alicia Villarreal responde si Cruz Martínez quería quitarle la vida: “Pasó algo muy grave”

Alicia Villarreal volvió a pronunciarse sobre la alegada violencia que habría sufrido por parte de su aún esposo, Cruz Martínez.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa ‘El minuto que cambió mi destino’, la cantante explicó que está “limitada” debido al proceso legal que enfrenta con el músico.

Alicia Villarreal responde si Cruz Martínez “quería matarla”

Sin embargo, aseguró que le “pasó algo muy grave” previo a que realizara la seña de auxilio al finalizar un concierto, el pasado 17 de febrero.

“Realmente yo sí sentía peligro de mi vida y yo ya no puedo vivir esta violencia de esta manera y de esta forma, por eso tuve que hacer la denuncia”, dijo.

Refiriéndose al alegado episodio de agresión que afirma padeció a manos del integrante de Kumbia Kings la madrugada del 16 de febrero, la llamada ‘Güerita consentida’ recordó:

“Sí, totalmente [me tomó por la espalda], desprevenida porque… ya te había dicho yo: ‘Ya no me va a pasar esto, ya me lo hizo muchas veces y una más ya no va a haber’ y eso pasó”.

Ella indicó que esa noche discutieron “mucho” y “muy fuerte”, aunque “aún no entiendo todavía por qué estaba tan enojada la otra parte”.

La intérprete de ‘Insensible a ti’ compartió que Martínez “decía que yo andaba drogada”, lo que desmintió categóricamente en su charla con Infante.

El presentador le cuestionó directamente a Alicia: “¿Te tomó del cuello? ¿Y qué quería hacer? ¿Quería lastimarte? ¿Quería matarte? ¿Quería callarte? ¿Quería violarte? ¿Qué quería?”.

“Eso es lo que lo vamos a llevar en el juicio. Cuando ya suceda todo eso, yo me siento a platicar toda esa parte emocional que tengo amarrada en mi garganta todavía y que yo estoy tratando de sobrellevar y superar”, respondió ella.

Alicia Villarreal denuncia malos tratos de Cruz Martínez

Hablando de su relación con Cruz Martínez, Alicia Villarreal aseveró que él la “ignoraba”, le fue infiel y la agredía física y emocionalmente.

“Sí tengo ese momento de la primera vez [que me engañó]. Fue hace mucho, empezábamos, estábamos pues prácticamente recientes, ya viviendo juntos, no fue lindo, pero pues uno lo pasa porque no era que ‘tan grave’”, relató.

La cantautora dio a entender que quien fuera su pareja por más de dos décadas la menospreciaba: “Palabras que me dicen, que me han dañado”.

“‘No eres nadie, no eres nada, estás acabada’. Esas palabras son bien fáciles de decir […] y no es fácil nada más escuchar y no quedarte con un dolor y con una injusticia y con una impotencia”, sentenció.