Claudia Martín reacciona a los audios por los que es acusada de "extorsionar" a su esposo

La actriz agregó: "Ustedes saben que yo nunca he estado metida en ningún tipo de escándalo, y siempre lo único que ha hablado de mí es mi trabajo, y en eso quiero seguir enfocándome. Yo, afortunadamente, en todo este tiempo, en ningún nomento he dejado de trabajar o he dejado de buscar nuevos proyectos de ir a castings, de mandar mis castings".