Fiscalía revela por qué mataron a Chuy Montana: este fue el móvil del crimen

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

El cantante mexicano de corridos tumbados Chuy Montana fue asesinado a balazos el pasado 7 de febrero en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California reveló el motivo detrás de este trágico suceso que ha conmocionado al mundo de la música del regional mexicano.

Fiscalía revela detalles del asesinato de Chuy Montana

De acuerdo con un reporte del diario español El País de este martes 20 de febrero, el motivo de la muerte del joven artista fue una discusión sobre gustos musicales en una fiesta en la que se encontraba en un motel antes de los hechos.

" La riña fue el principal móvil. Todo fue por unas diferencias en cuanto a que la víctima estaba cantando unas canciones que no le parecían a uno de sus agresores y no obstante que le pidieron que no las llevara a cabo, él seguía entonándolas", dijo la fiscal general del estado de Baja California, María Elena Andrade, citada por el medio.

Según el diario Milenio, los temas de Chuy Montana que disgustaron supuestamente eran de "corte romántico".

Como resultado de la molestia de sus victimarios, primero le propinaron una golpiza al cantante, lo esposaron y finalmente lo subieron a un vehículo donde posteriormente le dispararon y lo arrojaron a la vía pública.

La fiscal de Baja California dijo que la discusión no estuvo relacionada con el crimen organizado. Según medios locales, el cantante tenía 19 años, aunque hay otros reportes que señalan que tenía 25.

Jesús Nolberto Cárdenas, nombre real de Chuy Montana, fue hallado sin vida en un tramo de la carretera Playas de Rosarito-Tijuana con las manos atadas y aparentes signos de tortura al lado de un auto abandonado.

Los primeros reportes señalaban que se había arrojado del coche en movimiento en un intento por salvar su vida ante un supuesto secuestro.

Las autoridades de Baja California confirmaron que ya está detenido el presunto responsable del homicidio.

La segunda muerte involucrada tras la de Chuy Montana

Un día después, el 8 de febrero, fue encontrado muerto Miguel Pavón, quien ha sido identificado como amigo y chofer del cantante de corridos tumbados.

Se le localizó en la colonia Chamizal, en Tijuana, "envuelto en una sábana, con signos de tortura y con un narcomensaje", destacó El País.

La fiscal confirmó que ambos hombres estuvieron en la citada fiesta y que fueron agredidos por las mismas personas, pero insistió en que el crimen organizado no tuvo que ver en los asesinatos.

" Los mensajes son tomados en cuenta, desde luego, no podemos descartar nada, pero tampoco son determinantes para la investigación de la Fiscalía porque muchas veces pueden ser distractores para desviar las investigaciones", dijo la autoridad.

"Hasta ahora no tenemos establecido una pugna de cárteles", reveló, "al parecer fue por cuestiones sentimentales que influían en uno de los agresores".

"Canciones que no le agradaron a uno de ellos. Igual a lo mejor, esa situación se exacerbó por el estado de embriaguez y de drogas en el que estaban", respondió la fiscal.

Chuy Montana pertenecía a la disquera Street Mob Records, propiedad de Jesús Ortiz Paz, líder y vocalista de Fuerza Regida.