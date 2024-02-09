Poco antes de morir, Chuy Montana dijo que quería ayudar a su mamá: "Voy a arreglar su casita"

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

La muerte del cantante Chuy Montana, de 25 años, ha puesto de luto al mundo del regional mexicano.

El pasado miércoles 7 de febrero se informó que, presuntamente, el intérprete de corridos tumbados habría sido “privado de su libertad por un grupo de hombres”, quienes supuestamente lo asesinaron luego de que lograra escaparse, según reportó el medio Punto Norte.

Meses antes de su fallecimiento, él se sinceró sobre algunos aspectos de su vida, como el momento en el que se disculpó con su papá y el anhelo que tenía de ayudar a su madre.

Chuy Montana perdonó y dio disculpas a su padre

Fue el pasado 27 de marzo de 2023 cuando Chuy Montana estuvo como invitado en ‘Puntos de vista. El podcast’, de Ernesto Barajas, y relató la plática que sostuvo con su papá.

“Yo le dije a mi papá un día: ‘Usted, todos los errores que cometió, yo se los perdono. ¿Por qué? Porque uno no tiene que guardar rencor en el corazón’”, relató.

Él puntualizó que esa conversación sucedió previo a que lo contrataran en la disquera de Jesús Ortiz Paz, líder y vocalista de Fuerza Regida.

“Y me acuerdo que se lo dije antes de que pasara todo. Me pongo a analizar y (pienso): ‘Verg…, ¿por qué hice esto?’. (…) Como que yo ya sabía en mi interior, no sé qué ped…”, dijo.

El cantautor de ‘Porte de scarface’ reveló que igualmente le ofreció disculpas a su padre, pues deseaba no sentir culpas.

“Y le dije: ‘Le pido disculpas a usted si algún día le falté al respeto y lo disculpo a usted, sé que a lo mejor tuvo muchos errores, pero es lo verg…, yo ahorita voy a empezar por un camino, que sinceramente no quiero llevar nada cargando y quiero ser yo’”, narró.

“Mi papá lloró conmigo. Es la primera vez que (él) llora conmigo. Yo soy bien llorón, y mi papá también, nada más que enfrente de mí, no. ¡Qué loco! Dije: ‘¡Qué chulada!’”, sentenció.

Chuy Montana tenía el deseo de arreglar la casa de su mamá

En esta misma charla, Chuy Montana externó que anhelaba, con el dinero que ganara con sus primeros éxitos musicales, mandar a mejorar la casa de su mamá.

“Es que mi apá dijo que él nunca iba a arreglar la casa que porque nació humilde y que no quería invertirle porque cuando se muera no se lleva nada”, explicó.

“Pero, yo le dije a mi mamá: ‘Pídale a Dios que me vaya bien, que me eche ching… y yo le voy a arreglar su casita como usted quiere’”, agregó.

Entre sus otros objetivos, mencionó, estaba “agarrar un carrito bueno, dar el enganche para una casa” y contratar “un seguro de vida” y médico para él y su madre.